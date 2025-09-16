Zebrán gázolt a fehér taxi, keresik a sofőrjét

Egy fehér taxit vezető sofőr ellen nyomoz a Pécsi Rendőrkapitányság segítségnyújtás elmulasztása gyanúja miatt – közölte a rendőrség a police.hu oldalon.

Szeptember 5-én, pénteken 9 óra 15 perckor az idős hölgy sétált a Hajnóczy József utca irányából a Nendtvich Andor út irányába. A Kerényi Károly utca felé akart átmenni az úton a zebrán, zöld lámpánál, de amikor lelépett az úttestre, egy, a Hajnóczy József utca felől jobbra kanyarodó fehér taxi nekiütközött a bal lábának, ezért a hölgy a motorháztetőre esett, majd lecsúszott az úttestre. A taxi vezetője egy pillanatra megállt, de aztán elhajtott az Ybl Miklós utca irányába.

A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki szemtanúja volt az esetnek, és a balesetről érdemleges információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es ingyenes zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon.