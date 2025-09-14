Ismét pályazár az M1-esen, hatalmas baleset történt, egy autó lángol

A lezárás miatt a forgalmat a herceghalmi csomópontnál (26-os kilométer) terelik le az autópályáról.

Korábban baleset történt a 31-es km-nél az országhatár felé vezető oldalon.

Az Útinform azt írja, hogy három személygépjármű összeütközött, az egyik a baleset következtében kigyulladt.

A Katasztrófavédelem részletesebben ír a balesetről. Eszerint a lángokat a közútkezelő helyszínen tartózkodó szakemberei kezdték oltani, a végleges oltást a bicskei önkormányzati tűzoltók fejezték be egy vízsugárral. A mentők járművei mellett mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, ahol teljes útlezárás mellett végzik a munkálatokat.