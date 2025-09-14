ARÉNA
2025. szeptember 14. vasárnap Roxána, Szeréna
Forgalmi dugó az M1 autópálya feletti átvezető hídon Tata határában 2013. augusztus 9-én. Egy Győr felé haladó kamion átszakította az M1-es két pályáját elválasztó szalagkorlátot, áttért a szemben lévő sávba, majd ott fejtetőre állt. A járműbe belerohant egy Budapest felé haladó kisebb tehergépkocsi, egy másik sofőr pedig a kormányát elrántva az árokba hajtott. A balesetben a teherautók vezetői sérültek meg, őket kórházba szállították. A háttérben villámlás.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Ismét pályazár az M1-esen, hatalmas baleset történt, egy autó lángol

Pályazár van érvényben az M1-es autópályán, ami jelentős, több mint három kilométeres torlódást okoz – tájékoztatott az MKIF Zrt.

A lezárás miatt a forgalmat a herceghalmi csomópontnál (26-os kilométer) terelik le az autópályáról.

Korábban baleset történt a 31-es km-nél az országhatár felé vezető oldalon.

Az Útinform azt írja, hogy három személygépjármű összeütközött, az egyik a baleset következtében kigyulladt.

A Katasztrófavédelem részletesebben ír a balesetről. Eszerint a lángokat a közútkezelő helyszínen tartózkodó szakemberei kezdték oltani, a végleges oltást a bicskei önkormányzati tűzoltók fejezték be egy vízsugárral. A mentők járművei mellett mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, ahol teljes útlezárás mellett végzik a munkálatokat.

Belföld    Ismét pályazár az M1-esen, hatalmas baleset történt, egy autó lángol

