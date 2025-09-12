ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Parkoló autók közé hajtott, egy tűzcsapot is letarolt egy kamion Baján – videó

Infostart

A teherautó lesodródott az útról, a helyszínre rendőrök és tűzoltók is érkeztek. A sofőr vélhetően rosszul lett vezetés közben.

Szerdán háromnegyed kilenc tájban, Baján az Arany János utcán egy kamion letért az útról egy parkolóba hajtott, ahol több járműnek nekiütközött, majd egy villanyszekrényt és egy tűzcsapot kidöntve fának ütközött – számolt be róla a baon.hu.

A megyei lap értesülése szerint a kamion vezetője feltehetően rosszul lett, ezért történhetett a baleset. A bajai tűzoltókat a Petőfi-szigeten egy szimulációs gyakorlat helyszínéről riasztották a balesethez, ahova a mentők is perceken belül kiérkeztek. Úgy tudni, a teherautó sofőrjének leesett a vércukra. Ki kellett segíteni a vezetőfülkéből, később kórházba szállították.

A helyszínt rendőrök közterület-felügyelőkkel közösen biztosították, mert a tűzcsapból kiáramló víz a villanyszekrény helyét is elérte, ezért fennállt az áramütés veszélye.

A gyalogosokat és a kerékpárosokat is elterelték a helyszínről. A Bajavíz Kft. szolgáltató munkatársai is kiszálltak a balesethez, és végül sikerült elzárniuk a tűzcsapot, amiből ömlött a víz.

A lap közzétett egy, a helyszínen készült videót is:

