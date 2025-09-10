ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.53
usd:
336.36
bux:
102467.83
2025. szeptember 10. szerda Hunor, Nikolett
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: GettyImages/Joos Mind

Hatalmas torlódás az M7-esen, leállították a forgalmat a Balaton felé

Infostart

Az M7-es autópályán, a Letenye felé vezető oldalon, a 27-es km-nél munkagép és egy személyautó ütközött össze, mentőhelikoptert is küldtek a balesethez. Az M1-es autópályán, Hegyeshalom irányába a torlódás elérte 3-5 km-t. Gondok vannak az M3-ason is.

Az M7-es autópályán, a Letenye felé vezető oldalon, a 27-es km-nél munkagép és egy személyautó ütközött össze. A forgalmat leállították, a torlódás 8-9 kilométer.

Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre - írja a SONLINE. Rendőri irányítás mellett halad a forgalom, a helyszínelés várhatóan két órát vesz igénybe. Kerülni Sóskút-Tárnok lehajtó felé lehet, illetve a Martonvásárnál lehet felhajtani a pályára újból.

A katasztrófavédelem azt írta, az ütközés következtében az egyik jármű kigyulladt, de a helyszínen tartózkodók még a tűzoltók kiérkezése előtt megszüntették a lángokat Tordas közelében az M7-es autópályán.

Az M1-es autópályán, Hegyeshalom irányába, a 26-os és a 40-es km között mozgó munkavégzéssel dolgoznak. Ezért a torlódás elérte 3-5 kilométert - írja az Útinform.

Az erősödő forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bag és Gödöllő között a kiépített terelésnél, ezért az arra közlekedők hosszabb menetidőre készüljenek!

Az M0-s autóút keleti szektorában, az M3-as autópálya felé vezető oldalon Pécel térségében, az 52-es km-nél egy műszaki hibás kamion vesztegel a külső sávban. Fokozott óvatossággal vezessenek!

Több személyautó ütközött össze az 51-es főúton, Baja térségében. A 160-as km-nél a forgalom félpályás korlátozás mellett halad.

Két gépjármű ütközött össze az 52-es főúton Fülöpszállás térségében. A 37-es km-nél a forgalom váltakozó irányban félpályán halad.

Egy személygépjármű árokba hajtott a 3-as főúton, Füzesabony térségében. A 123-as km-nél a forgalom rendőri irányítás mellett félpályán halad.

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!

Kezdőlap    Belföld    Hatalmas torlódás az M7-esen, leállították a forgalmat a Balaton felé

baleset

torlódás

m7-es autópálya

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Lengyelország szorgalmazza a NATO 4. cikkelyének aktiválását
Orosz drónok

Lengyelország szorgalmazza a NATO 4. cikkelyének aktiválását
Az orosz drónok érkeztével "a politikai helyzet megváltozott", ezért kéri Donald Tusk, hogy azonnal üljenek össze a NATO tagállamai. 19 drónról tudni, amely légteret sértett, Fehéroroszország lehet az indító ország, Minszk viszont arról beszél, ők figyelmeztettek tévelygő orosz drónokra - Moszkva viszont állítja: az orosz eredetre nincs bizonyíték.
 

Reakciók a drónokra - Európa hangereje emelkedik

Minszk szerint egyszerűen eltévedtek a Lengyelországban lelőtt orosz drónok - van orosz álláspont is

Kaiser Ferenc: orosz provokáció volt a dróntámadás Lengyelország ellen, tesztelik a NATO-t

"Nagyon komolyan vesszük" - Rendkívüli kormányülés Lengyelországban

Lengyelországi drónok: megszólalt Volodimir Zelenszkij

"Hat órán belül jelentkezzenek, ha kérést kapnak" - már Lengyelország népe is készül egy orosz támadásra a dróneső után

Dróntámadás Lengyelország ellen: Orbán Viktor és Magyar Péter is megszólalt

Szijjártó Péter Fehéroroszországból üzen: „most van szükség a párbeszédre”

Orbán Viktor elmondta, kiknek szólt a kötcsei kemény üzenet és miért

Orbán Viktor elmondta, kiknek szólt a kötcsei kemény üzenet és miért

Másfél órás interjút adott az Ötnek Orbán Viktor. Szerinte "kádereik" nem demotiváltak, de megvan a határ időben, ameddig lehet "jópofáskodni" a kampányban. Szólt a nemzeti konzultációról, Hatvanpusztáról, magánrepülős utazásairól és az elmúlt 15 évben meggazdagodott vállalkozókról is. Varga Judit szerinte a politikára termett, Oroszország pedig megnyerte a háborút Ukrajnában, de Európa Amerika nélkül is megállíthatná, ha...
 

Elemző az újabb nemzeti konzultációról: a Fidesz zsebre menő kérdést hoz elő, ami aktivizálhatja szavazóit

Elemző: durvább lesz a 2026-os kampány, mint a 2002-es volt

VIDEÓ
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.10. szerda, 18:00
Fejérdy Gergely
a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ezért bukik meg minden kormány Franciaországban

Ezért bukik meg minden kormány Franciaországban

François Bayrou francia miniszterelnök keddi lemondásával tovább mélyült a politikai válság Franciaországban. Mivel a miniszterelnök bukását egy takarékossági reform okozta, jó kérdés, hogy utódja hogyan próbálja majd konszolidálni az évtizedek óta hiányt termelő francia költségvetést. Márpedig az egyértelmű, hogy nagyobb fegyelemre van szükség, az államadósság ugyanis mára rekord magasra emelkedett, a nemzetközi befektetői hangulat pedig egyre kevésbé toleráns a laza költségvetéssel és a növekvő eladósodottsággal szemben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem bírták ki a selejtezős vereséget a kongói szurkolók: videón az eszetlen pusztítás

Nem bírták ki a selejtezős vereséget a kongói szurkolók: videón az eszetlen pusztítás

Erőszakos jelenetek jellemezték a Kongói Demokratikus Köztársaság és Szenegál közötti világbajnoki selejtező mérkőzés utolsó perceit.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Poland closest to open conflict since World War Two, PM says after Russian drones shot down

Poland closest to open conflict since World War Two, PM says after Russian drones shot down

Prime Minister Donald Tusk says up to four of 19 Russian drones were shot down after entering Polish airspace.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 10. 13:07
Dróntámadás Lengyelország ellen: Orbán Viktor és Magyar Péter is megszólalt
2025. szeptember 10. 12:50
Megtörtént a 13 ezredik magyarországi szervátültetés
×
×
×
×