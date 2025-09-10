Hatalmas torlódás az M7-esen, leállították a forgalmat a Balaton felé

Az M7-es autópályán, a Letenye felé vezető oldalon, a 27-es km-nél munkagép és egy személyautó ütközött össze. A forgalmat leállították, a torlódás 8-9 kilométer.

Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre - írja a SONLINE. Rendőri irányítás mellett halad a forgalom, a helyszínelés várhatóan két órát vesz igénybe. Kerülni Sóskút-Tárnok lehajtó felé lehet, illetve a Martonvásárnál lehet felhajtani a pályára újból.

A katasztrófavédelem azt írta, az ütközés következtében az egyik jármű kigyulladt, de a helyszínen tartózkodók még a tűzoltók kiérkezése előtt megszüntették a lángokat Tordas közelében az M7-es autópályán.

Az M1-es autópályán, Hegyeshalom irányába, a 26-os és a 40-es km között mozgó munkavégzéssel dolgoznak. Ezért a torlódás elérte 3-5 kilométert - írja az Útinform.

Az erősödő forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bag és Gödöllő között a kiépített terelésnél, ezért az arra közlekedők hosszabb menetidőre készüljenek!

Az M0-s autóút keleti szektorában, az M3-as autópálya felé vezető oldalon Pécel térségében, az 52-es km-nél egy műszaki hibás kamion vesztegel a külső sávban. Fokozott óvatossággal vezessenek!

Több személyautó ütközött össze az 51-es főúton, Baja térségében. A 160-as km-nél a forgalom félpályás korlátozás mellett halad.

Két gépjármű ütközött össze az 52-es főúton Fülöpszállás térségében. A 37-es km-nél a forgalom váltakozó irányban félpályán halad.

Egy személygépjármű árokba hajtott a 3-as főúton, Füzesabony térségében. A 123-as km-nél a forgalom rendőri irányítás mellett félpályán halad.

