fotó: Infostart
Nyitókép: fotó: Infostart

Jó hír az M7-esről, de még korai örülni

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Megszűnt a forgalomkorlátozás az M7-es autópályán Tordasnál, ahol korábban munkát végző járműnek ütközött egy gépkocsi szerdán - közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A police.hu oldalon azt írják, hogy "a rendőrök a teljes pályazárást 13 óra 40 perckor feloldották, mindkét sávon megindult a forgalom a Balaton irányába".

A katasztrófavédelem korábban azt közölte, hogy az ütközés következtében az egyik jármű kigyulladt, de a helyszínen tartózkodók még a tűzoltók kiérkezése előtt megszüntették a lángokat.

A balesetről a Infostarton is beszámoltunk.

Negyed 3-kor az Útinform azonban még azt írta, hogy 8-9 km-es a torlódás. Az MKIF Zrt. Messengeren pedig az üzente, hogy a dugó még 5 km-es.

MTI
MTI

Fotónk illusztráció.

