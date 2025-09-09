ARÉNA
2025. szeptember 9. kedd Ádám
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2025. szeptember 7-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor lázadást hirdet

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Köszönet Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettesnek, hogy kiállt a Cataniában migránsok által megtámadott két fiatal magyar hölgy mellett – írta Orbán Viktor miniszterelnök kedden az X platformon és a Facebookon.

„Ez a támadás is azt bizonyítja, hogy az Európai Bizottság migrációs politikája elfogadhatatlan. Ahelyett, hogy megállítanák a migrációt, jogi csűrés-csavarással vannak elfoglalva. A kudarcos migrációs politikájuk vezetett ehhez a támadáshoz. Ez a szexuális erőszak a brüsszeli bürokraták lelkiismeretén szárad” – írta a kormányfő.

Orbán Viktor hozzátette: ez így nem mehet tovább!

„Lázadás, lázadás, lázadás!” – zárta üzenetét a miniszterelnök.

Kémiai kasztrálást és kiutasítást sürgetett Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Liga párt vezetője azokkal a marokkóiakkal szemben, akik magyar turisták ellen követtek el erőszakot Szicíliában.

Az Instagramon közzétett posztjában Salvini az olasz televízió honlapjáról a témával foglalkozó írás címlapját osztotta meg, és azt írta: "Zéró tolerancia: kémiai kasztrálás és kiutasítás!".

A Liga - szicíliai tartományi képviselőjének útján - hétfőn már állást foglalt az elkövetők szigorú megbüntetésének ügyében, és halaszthatatlan prioritásnak nevezte a biztonság megteremtését Szicíliában. Vincenzo Figuccia a tartományi testület fellépését sürgette a magyar nőket ért erőszak miatt, és kijelentette, Szicília nemet mond arra, hogy területét Európa migránstáborává züllesszék, és képtelen legyen védelmet nyújtani az ott élőknek, és azoknak, akik nyaralni vagy munkavégzés miatt érkeznek.

A párt két európai parlamenti képviselője, Susanna Ceccardi és Raffaele Stancanelli hétfőn közös közleményt adott ki, amely szerint a magyar turisták elleni erőszak "a katasztrofális migrációs politika következménye". Leszögezték: "azonnali irányváltásra van szükség: a migránsok visszatérésére hazájukba, hatékony kiutasításra, egyértelmű szabályokra az Európába belépők számára, szélesebb hatáskörre és több forrásra a Frontex részére".

