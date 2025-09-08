Szicília forrong a magyar nőket ért szexuális erőszak miatt

A képviselő "többfrontos elkötelezettségre" szólította fel a tartományi testületet, a többi között állandó bizottság felállítását szorgalmazta a nőkkel szembeni erőszak ellen, a legsúlyosabb erőszakos cselekmények esetében a kémiai kasztrálás bevezetését, az áldozatok valós támogatásának biztosítását, az elkövetők tényleges büntetését "a lehető legsúlyosabb" büntetés kiszabásával, valamint a terület járőrszerű ellenőrzését polgárok és katonák részvételével.

Figuccia a tartományi testülethez intézett felhívásában hangoztatta, hogy két fiatal magyar lány szenvedett el erőszakot, akiket becsapott, bedrogozott három marokkói származású férfi.

A Liga párt politikusa szolidaritását és együttérzését fejezte ki az áldozatoknak, és kijelentette, hogy a történtek megrázták a Catania közeli Paterno város közösségét.

Figuccia, aki az autonóm régiót képző, közel ötmillió lakosú Szicília tartományi testületének képviselője, és egyben a sziget biztonsági, bűnmegelőzési kérdéseiért is felelős kijelentette: "a biztonság nem válhat puszta jelszóvá: olyan jog, amelyet gyakorlati intézkedésekkel kell garantálnunk".

"Védjük meg a mieinket, védjük meg a földünket" - zárta felhívását Vincenzo Figuccia, aki halaszthatatlan prioritásnak nevezte a biztonság megteremtését Szicíliában.

Hatósági információk alapján a La Sicilia című napilap számolt be pénteken a két magyar turistát ért szexuális erőszakról, amely Paterno területén történt. A három, tartózkodási engedély nélküli marokkói elkövetőt elfogták, Catania bírósága előzetes letartóztatásba helyezte őket többek között csoportosan elkövetett szexuális erőszak miatt.

A Liga párt több mint húsz éve kezdeményezi a kémiai kasztrálás büntetőjogi bevezetését súlyos nemi visszaélések esetében.