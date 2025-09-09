ARÉNA
2025. szeptember 9. kedd
Nyitókép: Twenty47studio/Getty Images

Árokba borult furgonjával, majd sérülései ellenére elmenekült a sofőr

Infostart

A sofőrön kívül az utas is megsérült a balesetben. Előbbi azonban amint meglátta a rendőröket, elmenekült a helyszínről.

A baleset vasárnap délután történt Kecel közelében, amikor szerint a furgon Imrehegy felé tartott, majd egy kanyar után eddig tisztázatlan körülmények között letért az útról, az árokba hajtott, átszelte a kerékpárutat, több fát is letarolt és az oldalára borult – írja értesülései alapján a baon.hu.

A szemtanúk szerint a mentők és a rendőrök hamar a helyszínre érkeztek, addigra a járműben utazó két férfi saját erejéből kimászott, ám a sofőr elmenekült, amint meglátta a rendőröket.

Egy helyi lakos elmondása szerint a sofőr több sebből is vérzett. Visszament a vezetőfülkéhez, mintha keresne valamit, majd miközben a mentősök ellátták az utasát, neki nyoma veszett.

A mentők a helyszíni ellátás után az utast súlyos sérülésekkel szállították a kiskunhalasi kórház traumatológiai osztályára, a sofőrről azonban nem lehetett tudni, hogy hova tűnt. A tűzoltók áramtalanították a járművet, ami félig elzárta a kerékpárutat. A baleset pontos körülményeit a Kiskőrösi Rendőrkapitányság vizsgálja.

