Árokba borult furgonjával, majd sérülései ellenére elmenekült a sofőr

A baleset vasárnap délután történt Kecel közelében, amikor szerint a furgon Imrehegy felé tartott, majd egy kanyar után eddig tisztázatlan körülmények között letért az útról, az árokba hajtott, átszelte a kerékpárutat, több fát is letarolt és az oldalára borult – írja értesülései alapján a baon.hu.

A szemtanúk szerint a mentők és a rendőrök hamar a helyszínre érkeztek, addigra a járműben utazó két férfi saját erejéből kimászott, ám a sofőr elmenekült, amint meglátta a rendőröket.

Egy helyi lakos elmondása szerint a sofőr több sebből is vérzett. Visszament a vezetőfülkéhez, mintha keresne valamit, majd miközben a mentősök ellátták az utasát, neki nyoma veszett.

A mentők a helyszíni ellátás után az utast súlyos sérülésekkel szállították a kiskunhalasi kórház traumatológiai osztályára, a sofőrről azonban nem lehetett tudni, hogy hova tűnt. A tűzoltók áramtalanították a járművet, ami félig elzárta a kerékpárutat. A baleset pontos körülményeit a Kiskőrösi Rendőrkapitányság vizsgálja.