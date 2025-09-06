Tűz ütött ki a Dérynében

A Rózsadomb Önkéntes Tűzoltó Egyesület közlése szerint tűz ütött ki az I. kerület Krisztina téri Déryné bisztró alagsori gépészeti helyiségében szombat hajnalban.

A kerületi tűzoltók a rózsadombiak segítségével oltották a tüzet, a füstöt pedig ventilátor segítségével tolták ki a helyiségből.



Két, hőhatásnak kitett gázpalackot is ki kellett vinni az utcára.

A tűz a vendégtérre is átterjedt lentről, 10 négyzetméteren berendezési tárgyak is égtek.

A Déryné épületéből egy lakásból a füst miatt egy lakót megfigyelésre kórházba is szállítottak - olvasható a 24.hu cikkében.

A Dérynében közismert politikusok, köztük kormánytagok szinte naponta megfordulnak, Orbán Viktor miniszterelnök is.