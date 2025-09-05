MCC–MBH együttműködés: „a sok közös munka után ez szinte csak formaság”

Stratégiai együttműködést kötött a Mathias Corvinus Collegium (MCC) és az MBH Bank a tehetséggondozás és a pénzügyi edukáció jegyében.

„Az MBH Bankkal való együttműködésünk egy hosszabb folyamat egyik állomása” – mondta az InfoRádióban Túri Péter, az MCC főigazgató-helyettese. Arról is beszélt, hogy MCC már két éve dolgozik azon, hogy kiépítse partnerhálózatát annak érdekében, hogy az intézményben jobb és hatékonyabb lehessen a tehetséggondozás, ami kiegészül valós hétköznapi, piaci gyakorlattal a partnerek által beleépítve az oktatásba. Ez történhet akár előadói együttműködés, kutatás, közös projektek révén. Ezért

az MCC évekkel ezelőtt elkezdte a munkát és mostanra közel 60 partnert felvonultató hálózatot alakított ki.

A főigazgató-helyettes elmondta, el is indult a partnerekkel a munka, a program megvalósítása folyamatban van. Hangsúlyozta: a tevékenység kölcsönös megelégedéssel zajlik. Az MBH bankkal a napokban írta alá az intézmény a megállapodást, aminek voltak előzményei, hiszen a pénzintézet támogatja az MCC eseményeit, és közös oktatási ügyek is voltak már. Így voltaképpen most csupán intézményesítették a korábbi együttműködést, és az így elindult 12 hónapos program tovább színesíti a közös munkát.

Túri Péter elmondta, az MCC és az MBH Bank egyik legjobban működő együttműködése a vezetőképző akadémiával való kooperáció, aminek keretében 4-5 hallgató ellátogat a partnerszervezetekhez, egy előre megbeszélt témán dolgozik, és a végén összefoglalja meglátásait egy tanácsadói jelentésben. Megjegyezte, ez klasszikus tanácsadói munka, ami nagyon jól működik, és több partnerszervezettel is volt már az intézménynek ilyen közös programja, köztük az MBH-val is – tette hozzá.

A főigazgató-helyettes azt is kiemelte, hogy a pénzintézet az MCC Feszt egyik kiemelt támogatója, idén ráadásul kiállítóként is részt vett az eseményen. Tehát

több olyan közös pont is volt már, ami megalapozta a most megkötött együttműködést

– húzta alá Túri Péter, megjegyezve, hogy nagyon fontos minden partnerük számára, és egyben végső céljuk is, hogy az MCC-nél tanuló tehetséges fiatalokkal kapcsolatot teremthessenek, és végül munkavállalóként, szakemberként, vezetőként is megjelenhessenek náluk.