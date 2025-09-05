ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.65
usd:
334.78
bux:
103396.97
2025. szeptember 5. péntek Lőrinc, Viktor
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Cserélik a logót az MKB Bank Váci úti épületén 2023. április 30-án. Ezen a napon olvad össze a bank a Takarékbankkal, a fúzióval létrejön a MBH Bank Nyrt., amely egységes arculattal működik tovább és Magyarország második legnagyobb mérlegfőösszegű pénzintézetévé válik.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

MCC–MBH együttműködés: „a sok közös munka után ez szinte csak formaság”

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt
ELŐZMÉNYEK

Túri Péter, a Mathias Corvinus Collegium főigazgató-helyettese az InfoRádióban elmondta, számos alkalommal működött már együtt az oktatási intézmény és a pénzintézet, így a mostani megegyezés csupán intézményesíti a közös munkát.

Stratégiai együttműködést kötött a Mathias Corvinus Collegium (MCC) és az MBH Bank a tehetséggondozás és a pénzügyi edukáció jegyében.

„Az MBH Bankkal való együttműködésünk egy hosszabb folyamat egyik állomása” – mondta az InfoRádióban Túri Péter, az MCC főigazgató-helyettese. Arról is beszélt, hogy MCC már két éve dolgozik azon, hogy kiépítse partnerhálózatát annak érdekében, hogy az intézményben jobb és hatékonyabb lehessen a tehetséggondozás, ami kiegészül valós hétköznapi, piaci gyakorlattal a partnerek által beleépítve az oktatásba. Ez történhet akár előadói együttműködés, kutatás, közös projektek révén. Ezért

az MCC évekkel ezelőtt elkezdte a munkát és mostanra közel 60 partnert felvonultató hálózatot alakított ki.

A főigazgató-helyettes elmondta, el is indult a partnerekkel a munka, a program megvalósítása folyamatban van. Hangsúlyozta: a tevékenység kölcsönös megelégedéssel zajlik. Az MBH bankkal a napokban írta alá az intézmény a megállapodást, aminek voltak előzményei, hiszen a pénzintézet támogatja az MCC eseményeit, és közös oktatási ügyek is voltak már. Így voltaképpen most csupán intézményesítették a korábbi együttműködést, és az így elindult 12 hónapos program tovább színesíti a közös munkát.

Túri Péter elmondta, az MCC és az MBH Bank egyik legjobban működő együttműködése a vezetőképző akadémiával való kooperáció, aminek keretében 4-5 hallgató ellátogat a partnerszervezetekhez, egy előre megbeszélt témán dolgozik, és a végén összefoglalja meglátásait egy tanácsadói jelentésben. Megjegyezte, ez klasszikus tanácsadói munka, ami nagyon jól működik, és több partnerszervezettel is volt már az intézménynek ilyen közös programja, köztük az MBH-val is – tette hozzá.

A főigazgató-helyettes azt is kiemelte, hogy a pénzintézet az MCC Feszt egyik kiemelt támogatója, idén ráadásul kiállítóként is részt vett az eseményen. Tehát

több olyan közös pont is volt már, ami megalapozta a most megkötött együttműködést

– húzta alá Túri Péter, megjegyezve, hogy nagyon fontos minden partnerük számára, és egyben végső céljuk is, hogy az MCC-nél tanuló tehetséges fiatalokkal kapcsolatot teremthessenek, és végül munkavállalóként, szakemberként, vezetőként is megjelenhessenek náluk.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    MCC–MBH együttműködés: „a sok közös munka után ez szinte csak formaság”

támogatás

együttműködés

tehetséggondozás

megegyezés

mcc

mbh bank

főigazgató-helyettes

túri péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szijjártó Péter: az orosz olaj ügyében a Nyugat színjátékot játszik

Szijjártó Péter: az orosz olaj ügyében a Nyugat színjátékot játszik

Magyarország azért vásárol nyíltan orosz kőolajat, mert nincsen más lehetősége, míg más európai országok azért vásárolnak titokban, kerülőúton orosz kőolajat, mert az olcsóbb – közölte Szijjártó Péter.
 

Donald Trump súlyos kijelentést tett Európáról és az orosz olajról

Az orosz elnök újból megfenyegette a Nyugatot

Volodimir Zelenszkij személyesen is válaszolt Vlagyimir Putyin moszkvai meghívására

Nagyágyúkkal találkozott Donald Trump – fontos kérdést kapott Putyin kapcsán

Békefenntartók: Moszkva azonnal, keményen reagált Macron nagy bejelentésére

VIDEÓ
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.05. péntek, 18:00
Vasas Gábor
a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hamarosan megváltozik a beutalók rendszere: rögtön rá is ugrottak a magyarok a témára

Hamarosan megváltozik a beutalók rendszere: rögtön rá is ugrottak a magyarok a témára

Egy a múlt hét folyamán a Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint változnak az egészségügyi kontrollvizsgálatok szabályai Magyarországon. A kormány módosításai alapján először arról érkeztek hírek, hogy októbertől már a szakorvosi vizsgálatokat követő kontrollra is szükséges lesz a háziorvostól beutalót kérnie a betegeknek, később azonban az egészségügyi államtitkár a hírekre reagálva elmondta, hogy a változás mindössze annyi lesz, hogy az esetleges kontrollvizsgálatok esetén a szakorvos ír beutalót a betegeknek. Cikkünkben megnéztük, hogy a minden magyart érintő jogszabály-változtatás mennyire tükröződött a Google keresési statisztikáiban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újra ringbe lép Mike Tyson: nem akárki ellen bokszol a legendás világbajnok

Újra ringbe lép Mike Tyson: nem akárki ellen bokszol a legendás világbajnok

Mike Tyson és Floyd Mayweather, a boksz két legendás alakja jövőre bemutató mérkőzésen csap össze.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin rejects Western security in Ukraine, warning troops would be target

Putin rejects Western security in Ukraine, warning troops would be target

The Russian leader's refusal comes after 26 countries pledged to deploy troops to Ukraine in the event of a ceasefire.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 5. 16:22
Zsigó Róbert: zajlik a nyugdíjasok élelmiszer-utalványainak kézbesítése
2025. szeptember 5. 15:58
Újabb három magyar településen szalmonellás a csapvíz, betegek is vannak
×
×
×
×