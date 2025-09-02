Rég nem történt ilyen a Balatonnal

A jelentős mennyiségű csapadék miatt hétfőn az előző napinál 3 centiméterrel magasabb, 73 centiméter volt a Balaton átlagos vízállása az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint.

A Balaton átlagos vízszintje augusztus 18-án még 77 centiméter volt, a múlt héten pedig 70 és 72 centiméter között alakult, vasárnapról hétfőre azonban 3 centiméteres emelkedés történt.

Ez azzal magyarázható, hogy a hétvégén, de főleg szombaton a havi átlagnál is több csapadék esett a tó vízgyűjtőjén. Az idokep.hu azt írta, hogy Tapolcán és Lengyeltótin 71 és 70 millimétert mértek, de a Balaton nyugati régiójában és a Bakonyban is számos helyen 50 mm feletti csapadék esett, Bakonybél például vasárnap délelőtt 62 mm-nél járt. A 30 éves csapadékátlag még a 60 mm-t sem éri el.

Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője korábban az InfoRádióban elmondta: a Balaton vízgyűjtő területe viszonylag kicsi a méretéhez képest, és ha ezekre a területekre szélsőségesen gyorsan érkezik a csapadék, akkor a víz jelentős része sárként elfolyik vagy beissza a száraz föld. A szóvivő úgy fogalmazott, szerencsések az olyan napok, amikor stagnál a balatoni vízállás, mivel nyáron, a nagyon meleg és száraz időszakokban naponta akár 1 centimétert is párologhat a Balaton vízszintje.

Mindenesetre 2024. szeptember 1-jén a Balaton vízállása 91 centiméter volt, ami 18 centiméterrel magasabb a mostani szintnél. Sőt, 2023-ban még egy méternél magasabb volt szeptember 1-n a tó vízszintje.

A tó hőmérséklete hétfőn napközben Siófoknál 22 Celsius-fokos volt.