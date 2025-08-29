Kigyulladt egy mozdony Baranyában, le kellett szállítani az utasokat

Kigyulladt egy mozdony reggel 6:45 körül Bükkösdön, mentők, tűzoltók és rendőrök is érkeztek a helyszínre – írja olvasói beszámoló alapján a bama.hu.

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság arról tájékoztatta a megyei portált, hogy a bükkösdi vasútállomáson egy villanymozdony padlólemeze alatt keletkezett tűz, porral oltóval eloltották, máshova nem terjedt át. A 3 vasúti kocsiról összesen 31 utast kellett leszállítani.

Személyi sérülés nem történt, a vasúti forgalom azóta helyreállt.

Hétfőn is történt egy hasonló eset, Palkonya és Vokány között műszakilag meghibásodott egy vonat. A helyi hivatásos tűzoltók segítettek a biztonságos átszállásban a szerelvény utasainak.