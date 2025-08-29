ARÉNA
Erupting Volcano detail in the south of Italy, Aeolian islands, Stromboli
Nyitókép: zapatisthack/Getty Images

Kigyulladt egy mozdony Baranyában, le kellett szállítani az utasokat

Infostart

Bükkösd vasútállomása környékén történt az eset, sűrű fekete füstöt okádott magából a villanymozdony.

Kigyulladt egy mozdony reggel 6:45 körül Bükkösdön, mentők, tűzoltók és rendőrök is érkeztek a helyszínre – írja olvasói beszámoló alapján a bama.hu.

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság arról tájékoztatta a megyei portált, hogy a bükkösdi vasútállomáson egy villanymozdony padlólemeze alatt keletkezett tűz, porral oltóval eloltották, máshova nem terjedt át. A 3 vasúti kocsiról összesen 31 utast kellett leszállítani.

Személyi sérülés nem történt, a vasúti forgalom azóta helyreállt.

Hétfőn is történt egy hasonló eset, Palkonya és Vokány között műszakilag meghibásodott egy vonat. A helyi hivatásos tűzoltók segítettek a biztonságos átszállásban a szerelvény utasainak.

Országos főépítész az új Balaton-szabályozásról: elmentünk a falig

Egy új kormányrendeletnek köszönhetően a Balatonnál a természetes partszakasz hossza 102 kilométerről 112 kilométerre nő, a parti sétányoké 65-ről 95 kilométerre emelkedik, 1568 hektáron pedig a tó vonalától számított 30 méteren belül nem építhető új épület. A részletekről Lánszki Regő országos főépítész, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára beszélt az InfoRádióban.
Ütközőzónát javasol több európai NATO-tagállam Ukrajna és Oroszország között

A két háborúzó fél hadseregei közötti legalább 40 kilométer széles fegyvermentes övezet létrehozás lehetne a béke felé tett első és legfontosabb lépés – közölték európai diplomaták.
 

