2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
Nyitókép: Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség

Hamis euróbankjegyek bukkantak fel Magyarországon

Infostart

A Kecskeméti Járási Ügyészség bűnszövetségben elkövetett pénzhamisítás miatt vádat emelt két férfival és egy nővel szemben, akik hamis eurós bankjeggyel fizettek azért, hogy forinthoz jussanak.

A vád szerint a lajosmizsei férfi – az ügy egyik vádlottja – ismeretlen személytől 5 darab, azonos sorszámú hamis 100 eurós bankjegyet szerzett meg. Bűntársai – egy nő és egy férfi – szintén tisztában voltak azzal, hogy a bankók hamisak. A trió megállapodott abban, hogy kis összegű vásárlások során a hamis bankjegyekkel fizetnek azért, hogy a visszajáróként kapott valódi pénzt megszerezzék.

Tervüknek megfelelően az eurót beszerző férfi autóval a kiszemelt üzlethez, étteremhez vagy üzemanyag kúthoz szállította a társait, akik sikeres fizetést követően a visszajárót is neki adták oda - olvasható az Ügyészség közleményében.

Hat alkalommal próbálkoztak, ebből háromszor siker koronázta tettüket. A csekély összegű áru kifizetése után alkalmanként mintegy 36-38 ezer forintot visszajárót tehettek zsebre.

Vesztüket az okozta, hogy ugyanabban az üzletben két sikeres fizetést követően harmadszor is próbálkoztak, ekkor azonban már az üzlet vezetője résen volt és megakadályozta a cselekményüket.

A vádlottak által átadott bankjegyek valójában síknyomtatással készített hamisítványok, amelyek a színükben, méretükben és rajzolatukban megegyeztek a valódi bankjegyekkel. Hiányoztak azonban róluk a biztonsági elemek, így a vízjel kombináció, biztonsági szál és a fluoreszkáló jelzőrost. Ráadásul az elő- és a hátoldalukon „prop copy” felirat is szerepelt, ami a valódi bankjegyen nincs.

Az ügyészség mindhármójukat bűnszövetségben elkövetett pénzhamisítás bűntettével vádolja és ezért velük szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza azzal, hogy a hamis bankjegyeket is el kell kobozni. Bűnösségükről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.

A csatolt fotókon a nyomozás során lefoglalt hamis bankjegyek láthatók.

Belföld    Hamis euróbankjegyek bukkantak fel Magyarországon

