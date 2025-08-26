Sulyok Tamás is ellátogatott a Máltai Szeretetszolgálat mozgássérült táborába

A táborozókat augusztus 25. és 30. között akadálymentesített Balaton-part és egy speciálisan erre a célra kialakított, biztonságos stég is várja Balatonfenyvesen. A tábor szentmisével vette kezdetét, ezt követően köszöntő beszédet mondott Szabadhegÿ Péter, a Szeretetszolgálat elnöke és Sulyok Tamás köztársasági elnök.

A Máltai Szeretetszolgálat táborának sajátossága, hogy az egyhetes vakációra a mozgássérült fiatalok családtagjaik és állandó kísérőik nélkül érkeznek, a tábor ideje alatt a feladatra előzetesen felkészített kortárs önkéntesek segítik őket. Együtt vesznek részt különböző programokon, amelyek során kölcsönösen megismerik és megértik egymást. Ezáltal a mozgássérült résztvevők megerősítést és önbizalmat nyerhetnek, kísérőik pedig tapasztalatot szerezhetnek a sérült emberek segítésében.

Kedden sportnap, Dumaszínház Beliczai Balázzsal és esti koncert, szerdán pedig kézműveskedés lesz a program. Csütörtökön sorversenyre, vízi-versenyre és esti tábortűzre kerül majd sor Borbély Richárd énekes-színész közreműködésével, pénteken pedig oldalkocsis motorozás és kabriózás, ünnepség és buli zárja majd a tábort. A hét folyamán a résztvevők többek között a vitorlázást és a VR szemüvegek világát is kipróbálhatják majd, illetve megismerkedhetnek a mesterséges intelligenciával is. A táboroztatásban 12 kárpátaljai önkéntes fiatal is részt vesz az Európai Szolidaritási Testület támogatásának köszönhetően.