ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397
usd:
341.12
bux:
104834.03
2025. augusztus 26. kedd Izsó
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Sulyok Tamás köztársasági elnök és felesége, Nagy Zsuzsanna (középen, j-b) a Magyar Máltai Szeretetszolgálat balatonfenyvesi ifjúsági mozgássérülttáborában 2025. augusztus 25-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Sulyok Tamás is ellátogatott a Máltai Szeretetszolgálat mozgássérült táborába

Infostart

Elkezdődött a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által szervezett, kárpát-medencei mozgássérült fiatalok nyári tábora. A 10. alakalommal megrendezett tábor 91 résztvevővel és 101 segítővel, köztük kárpátaljai önkéntes fiatalok részvételével indult, a megnyitón beszédet mondott Sulyok Tamás köztársasági elnök is.

A táborozókat augusztus 25. és 30. között akadálymentesített Balaton-part és egy speciálisan erre a célra kialakított, biztonságos stég is várja Balatonfenyvesen. A tábor szentmisével vette kezdetét, ezt követően köszöntő beszédet mondott Szabadhegÿ Péter, a Szeretetszolgálat elnöke és Sulyok Tamás köztársasági elnök.

A Máltai Szeretetszolgálat táborának sajátossága, hogy az egyhetes vakációra a mozgássérült fiatalok családtagjaik és állandó kísérőik nélkül érkeznek, a tábor ideje alatt a feladatra előzetesen felkészített kortárs önkéntesek segítik őket. Együtt vesznek részt különböző programokon, amelyek során kölcsönösen megismerik és megértik egymást. Ezáltal a mozgássérült résztvevők megerősítést és önbizalmat nyerhetnek, kísérőik pedig tapasztalatot szerezhetnek a sérült emberek segítésében.

Kedden sportnap, Dumaszínház Beliczai Balázzsal és esti koncert, szerdán pedig kézműveskedés lesz a program. Csütörtökön sorversenyre, vízi-versenyre és esti tábortűzre kerül majd sor Borbély Richárd énekes-színész közreműködésével, pénteken pedig oldalkocsis motorozás és kabriózás, ünnepség és buli zárja majd a tábort. A hét folyamán a résztvevők többek között a vitorlázást és a VR szemüvegek világát is kipróbálhatják majd, illetve megismerkedhetnek a mesterséges intelligenciával is. A táboroztatásban 12 kárpátaljai önkéntes fiatal is részt vesz az Európai Szolidaritási Testület támogatásának köszönhetően.

Kezdőlap    Belföld    Sulyok Tamás is ellátogatott a Máltai Szeretetszolgálat mozgássérült táborába

balatonfenyves

máltai szeretetszolgálat

mozgáskorlátozott tábor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Így robbantja fel az ingatlanpiacot a még el sem indult Otthon Start program

Így robbantja fel az ingatlanpiacot a még el sem indult Otthon Start program

Az otthon start program bejelentése előtti héthez képest az elmúlt két hétben 77-90 százalékos keresletnövekedést mértünk, a kutatásban megkérdezett lakáskeresők közel háromnegyede (!) pedig hitelt is felvenne a lakásvásárlásához. Hatéves rekordot döntött a lakóingatlanok iránti kereslet az ingatlan.com kutatása szerint.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.26. kedd, 18:00
Hábermann Jenő
Balázs Béla díjas filmproducer
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Olyan esemény közeleg, amibe beleremeghetnek a világ tőzsdéi

Olyan esemény közeleg, amibe beleremeghetnek a világ tőzsdéi

Az Nvidia szerdán teszi közzé negyedéves gyorsjelentését, amelyet kiemelt figyelem övez a piacokon. A vállalat az elmúlt két évben a mesterséges intelligencia-őrület egyik, ha nem legnagyobb nyertesévé vált: bevételei és profitja robbanásszerűen nőtt, részvényárfolyama történelmi csúcsokat döntött, a cég pedig a világ legértékesebb vállalatává vált. A mostani számok azonban arról is árulkodnak majd, hogy meddig tartható fenn ez a lendület, és mennyire indokolt a részvények körül kialakult eufória.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Küszöbön az eddigi legnagyobb foglalkoztatási válság Magyarországon: megindult a lavina

Küszöbön az eddigi legnagyobb foglalkoztatási válság Magyarországon: megindult a lavina

Hamarosan a Föld legnépesebb populációja lesz az úgynevezett Z-generáció, munkaerő-piaci súlyuk évről-évre nő.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Families demand hostage deal as double Israeli strike on Gaza hospital draws wide condemnation

Families demand hostage deal as double Israeli strike on Gaza hospital draws wide condemnation

It comes after at least 20 people, including five journalists, were killed in a double Israeli strike on a Gaza hospital, the Hamas-run health ministry says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 26. 12:42
Durva tűz Székesfehérváron - videó
2025. augusztus 26. 11:32
Így robbantja fel az ingatlanpiacot a még el sem indult Otthon Start program
×
×
×
×