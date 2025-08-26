Elemzők az Arénában: a nyár már nem politikai uborkaszezon, most jönnek majd az eredményei

A Fidesz-KDNP és a Tisza mellett akár még három párt is bejuthat a parlamentbe a 2026-os országgyűlési választásokon – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és Závecz Tibor, a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője.

A Nézőpont az utolsó felmérését júniusban publikálta, és az derült ki, hogy a Fidesz-KDNP és a Tisza Párt mellett a Mi Hazánk biztosan elérné a parlamentbe jutáshoz szükséges ötszázalékos küszöböt, és a Kutyapárt. valamint a DK is majdnem eléri ezt a határt. „Én öt politikai pártot látok, amely küzdeni fog a dolgok jelenlegi állása szerint relevánsan a választók támogatásáért és az 5 százalékos küszöb átlépéséért, és abban a Fideszen és a Tiszán kívül ott van a DK, ott van a Kutyapárt és ott van a Mi Hazánk” – mondta Mráz Ágoston Sámuel.

A Závecz Research szintén nyár eleji mérése szerint a biztos pártválasztók között 11 százalékpontos előnnyel vezet a Tisza Párt, és a Fidesz mellett bejutna a 6 százalékos Mi Hazánk, az 5 százalékos DK, de még a 4 százalékon álló Kutyapártnak is lehet esélye. „Akár mind a három bejuthat a parlamentbe, de akár egyik sem, ez nyilván egy kampánytól függ. Érzik ezek a pártok be is gyújtották a rakétákat, mert elszívta a levegőt akár a Tisza Párt, akár a Fidesz a nyáron előlük, és ahhoz, hogy láthatók legyenek, valamit lépni kell” – mondta Závecz Tibor.

Mráz Ágoston Sámuel arra hívta fel a figyelmet, hogy a Závecz Research a biztos párválasztók eredményeit közli, miközben a választásra ennél jóval többen fognak elmenni, de Závecz Tibor szerint most csak az aktív szavakat érdemes mérni, és a bizonytalanokat csak akkor, ha politikai preferenciája lesz.

Arról is szó esett, hogy a nyár már rég nem uborkaszezon a politikában, most mind a lét nagy párt aktív volt, de a többiek is léptek: a Mi Hazánk bejelentette a jelöltjeit, a DK is közölte, hogy 106 helyen indít jelöltet. Závecz Tibor szerint a választókat nyáron érő impulzusokat most lesz érdemes. majd mérni, és szeptemberben két kutatással is jelentkeznek majd. Mráz Ágoston Sámuel is jelezte, hogy hamarosan friss kutatással jelentkeznek, mert mint közölte, a modern platformok révé nyáron sincs akadálya a reprezentatív adatgyűjtésnek.

A Nézőpont Intézet vezetője arra is felhívta a figyelmet, hogy a választáson nem országos pártlisták versenyéről van csupán szó, hanem 106 egyéni választókerületről is, és nem véletlen, hogy a kisebb ellenzéki pártok is sorra jelentik be az önálló indulást, mert ahhoz, hogy országos listát tudjanak állítani, legalább 71 egyéni jelölt is kell. A felmérések adatai azért is csalókák szerinte, mert az egyéni jelöltre és a pártlistára leadott szavazatok nem feltétlenül azonosak, ráadásul a Tisza Párt esetében még nem is ismertek az egyéni körzetek indulói.

Závecz Tibor szerint éppen az egyéni választókerületek megnyerését szolgálja Magyar Péter országjárása, hogy nem csak online, hanem offline, helyszíni kampányban is találkozzon a reménybeli választóival, de Mráz Ágoston Sámuel szerint ez a megoldás a konkrét helyi jelöltek megnevezése nélkül nem hatásos. „Magyar Péter számára ez az egész politikai nyár nem sikerült jól. Orbán Viktor nagyon intenzíven jelen volt a digitális térben is, meg az offline térben is. Magyar Péter elveszítette a politikai nyarat, mert elveszített egy lehetőséget, hogy úgy kampányoljon, hogy struktúrát épít” – mondta az elemző, és hozzátette, a jelöltek megnevezését hiába várták tőle a nyári eseményein.

Az Otthon Start politikai termékként is sikeres lehet

A Nézőpont Intézet vezetője szerint az Otthon Start Program egy politikailag sikeres terméke lehet a kormánynak. A Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője szerint ugyanakkor ez csak egy meghatározott kört hoz helyzetbe.

„Az Otthon Start program nagyon komoly érdeklődést váltott ki, a közvélemény-kutatások is azt mutatják, hogy ez már a kezdete előtt egy politikailag sikeres terméke lehet a kormánynak” – mondta Mráz Ágoston Sámuel. Závecz Tibor szerint viszont az a probléma az új programmal, hogy nem azoknak nyújt majd segítséget, akik a leginkább rászorultak. Szerinte a Fidesz továbbra is a középosztályt erősíti, ez a megoldás csak azoknak lesz elérhető, akik ki tudják fizetni a törlesztőrészleteket. Azt is hozzátette azonban a közvélemény-kutató, hogy a Fidesznek szüksége is van a középosztályra, ha vissza akarja építeni a 2022-es választói támogatottságát, és visszacsábítsa azokat a társadalmi rétegeket, amelyeknek egy része elszivárgott tőle.

„A kutatásunk szerint egyértelműen pártpreferencia,-semleges az érdeklődés és a szándék a konstrukció igénybevételére. Még az sem kizárt, hogy egy félmilliós réteg veheti igénybe, de ezek az előzetes várakozások, meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de benne van a pakliban, hogy a középen álló, kicsit bizonytalan, a Fideszre is nyitott, de nem automatikusan Fidesz-szavazó rétegben ez egy sikeres politikai termékké válhat, és nemcsak a társadalmi és gazdasági dimenziója lesz fontos ezáltal, hanem a politikai is” – értékelt Mráz Ágoston Sámuel, és hozzátette, éles az ellentét, mert Magyar Péter bérlakásprogramot hirdetett, de a magyar társadalomnak erős kötődése van a lakástulajdonláshoz, ezért szerinte nem csupán gazdasági racionalitásról van szó, hanem a magyar társadalom mély értékrendjének megfelelő lépésről. Ebben szerint a két párt között nagyon éles különbség kezd kibontakozni.