Kormányinfó - rendkívüli időpontban

Mint a Kormányzati Tájékoztatási Központ tájékoztatott, hétfő délután fél 4-kor Kormányinfó lesz, ezen a múlt heti döntésekről tájékoztatják a közvéleményt, és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő újságírói kérdésekre is válaszol majd.

Várható témák:

Ukrajna

otthonteremtés

migráció

gazdasági helyzet

őszi parlamenti ülésszak és a kormányoldal felkészülése

digitális polgári körök

egyebek.

Tartson velünk akkor is - percről percre!