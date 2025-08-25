Kormányinfó - rendkívüli időpontban

Mint a Kormányzati Tájékoztatási Központ tájékoztatott, hétfő délután fél 4-kor Kormányinfó lesz, ezen a múlt heti döntésekről tájékoztatják a közvéleményt, és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő újságírói kérdésekre is válaszol majd.
Várható témák:
- Ukrajna
- otthonteremtés
- migráció
- gazdasági helyzet
- őszi parlamenti ülésszak és a kormányoldal felkészülése
- digitális polgári körök
- egyebek.
