Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. június 18-án.
Nyitókép: Balogh Zoltán

Kormányinfó - rendkívüli időpontban

Infostart

Hétfő délután fél 4-kor tájékoztatja a múlt heti kormányülés döntéseiről a közvéleményt Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.

Mint a Kormányzati Tájékoztatási Központ tájékoztatott, hétfő délután fél 4-kor Kormányinfó lesz, ezen a múlt heti döntésekről tájékoztatják a közvéleményt, és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő újságírói kérdésekre is válaszol majd.

Várható témák:

  • Ukrajna
  • otthonteremtés
  • migráció
  • gazdasági helyzet
  • őszi parlamenti ülésszak és a kormányoldal felkészülése
  • digitális polgári körök
  • egyebek.

Tartson velünk akkor is - percről percre!

kormányszóvivő

gulyás gergely

vitályos eszter

