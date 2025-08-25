Bezárt a Keleti pályaudvar – íme, a változások és az utazási lehetőségek, térképpel

A pályaudvar ebben az időszakban – felújítás és karbantartás miatt – egyáltalán nem indít és nem fogad vonatokat, a MÁV járatai másik fővárosi állomásokra érkeznek és indulnak. Ezért ebben az időszakban számos fővárosi járaton a vonatokra érvényes jegyekkel, bérletekkel is lehet utazni.

A legfontosabb állomások, amelyek fogadják és indítják ebben az időszakban az utasokat a Nyugati pályaudvar, Kelenföld, Kőbánya felső, illetve Kőbánya-Kispest vasútállomás.

A BKK vonatpótló expresszvillamost indít 37E jelzéssel a Blaha Lujza tér és Kőbánya felső vasútállomás között, mert számos vonat, így például a hatvani és szolnoki személyvonatok, az Agria és Mátra IR vonatok a Keleti pályaudvar helyett csak Kőbánya felsőig közlekednek, illetve onnan indulnak. A 37E járat kizárólag a fontosabb megállóhelyeken áll meg, így 3-4 perccel rövidebb a menetidő, továbbá a 37-es, és a 37A jelzésű szerelvényekkel együtt 3-5 percenként közlekednek a járatok a vonalon.

A BKK tervez egy "villamosgyorsítási programot" is, melynek lényege, hogy

a lámpaprogramokat a villamosokhoz hangolják,

új, korszerű váltóállítási technológiákat vezetnek be,

felülvizsgálják a megállókiosztást, és

lehetőség szerint megszüntetik a kényszerű vagy indokolatlan sebességkorlátozásokat.

A MÁV-csoport vonatpótló autóbuszokat indít a Puskás Ferenc Stadion és Kőbánya felső vasútállomás között, amelyek az ígéretek szerint "rendkívül gyakran" fognak közlekednek.

Kőbánya felsőnél a pótlóbuszok az Albertirsai út felőli oldalra érkeznek, és onnan indulnak.

Továbbá a Keleti pályaudvar lezárása miatt az M2-es metró szeptember 1-jétől hétköznapokon, a reggeli csúcsidőszakban sűrűbben közlekedik.

A Keleti pályaudvar lezárása alatt a következő BKK járatokon és szakaszokon érvényesek a MÁV vasúti jegyek és bérletek:

az M2-es metrón az Örs vezér tere és a Keleti pályaudvar között,

az M3-as metrón a Nyugati pályaudvar és Kőbánya-Kispest között,

az M4-es metró teljes vonalán;

a 37, 37A, 37E villamosokon a Blaha Lujza tér és Kőbánya felső között,

a 10-es autóbusz teljes vonalán.

A 97E, 161, 161A, 161E, 168E, 169E autóbuszokon Rákos vasútállomás és az Örs vezér tere között,

a 901-es és a 918-as autóbuszon Kelenföld vasútállomás és a Puskás Ferenc Stadion között,

a 956-os és a 990-es autóbuszon pedig a Keleti pályaudvar és Rákos vasútállomás között.

Még számos más változás is történt a tömegközlekedésben, ezért a BKK arra kéri az utasokat, hogy utazás előtt mindenképpen tájékozódjanak a BudapestGO alkalmazásban, a BKK Keletinek dedikált oldalán vagy az aktuális változásokat mutató BKK Info oldalon, valamint a MÁV-csoport vonatkozó oldalán.