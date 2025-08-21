ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.55
usd:
338.84
bux:
0
2025. augusztus 21. csütörtök Hajna, Sámuel
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Facebook/MÁV

Brutálisan megrongálták a Balatonra tartó emeletes motorvonatot

Infostart

A kár 50 millió forint, a rendőrség már beazonosította az elkövetőt.

A MÁV-csoport történetének legsúlyosabb rongálását szenvedte el, a kár 50 millió forint.

A rendőrök már tudják, ki okozta a kárt egy Balatonra tartó motorvonaton Újszásznál.

A kamerafelvételek rögzítették az illetőt, amikor szétverte az egyik kocsi utasterét.

A MÁV szerint példa nélküli a rongálás mértéke. Legalább 10 ablakot törtek be, szétverték a belső monitorokat, sőt még az állomás peronján megrongált egy esőbeállót is - olvasható a SONLINE cikkében.

Az anyagi kár is jelentős, meghaladhatja az 50 millió forintot is, de ennél is jelentősebb az utasoknak okozott kár, a jármű ugyanis hosszabb ideig kényszerűen ki fog esni a forgalomból is, így a következő időszakban a sok utas lesz kénytelen nélkülözni az érintett motorvonatot.

Az elkövetőt hamar azonosították, hiszen minden emeletes vonaton működik kamera, ahogy az állomásokon is.

A vasúttársaság feljelentést tett.

Kezdőlap    Belföld    Brutálisan megrongálták a Balatonra tartó emeletes motorvonatot

máv

rongálás

motorvonat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az orosz külügyminiszter elmondta, mi kell az ukrajnai békéhez

Az orosz külügyminiszter elmondta, mi kell az ukrajnai békéhez

Oroszország nem tudja elfogadni, hogy a kollektív biztonság kérdéseiről nélküle döntsenek - jelentette ki Szergej Lavrov újságíróknak szerdán Moszkvában. Az orosz külügyminiszter megnevezett négy országot: nélkülük nincs békekötés szerinte.
 

Donald Trump Orbán Viktort is felhívta, ezt kérte az amerikai elnök

Üzent Magyarországnak az amerikai külügyminiszter

Putyin-Zelenszkij találkozó Budapesten: megszólalt a Fehér Ház

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Újra MotoGP Magyarországon. Talmácsi Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.21. csütörtök, 18:00
Molitorisz Dániel
ortopéd traumatológus
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egy elszigetelt térség lett a világ demográfiai csodája: olyan népesedési bumm zajlik itt, amire Kína és Oroszország is irigykedve néz

Egy elszigetelt térség lett a világ demográfiai csodája: olyan népesedési bumm zajlik itt, amire Kína és Oroszország is irigykedve néz

Egészen egyedülálló népesedési pályát jártak be Közép-Ázsia országai az elmúlt évtizedekben. Ameddig jóformán az egész világon tendenciózusan csökkentek a születési arányszámok, addig itt gyakorlatilag kilőttek a mutatók, méghozzá a Szovjetunió összeomlását követő gazdasági nehézségek közepette. Felmerül a kérdés, hogy ez a minta lemásolható-e, vagy egy kivételes helyzetről van-e szó. Elemzésünkben a térség különleges népesedési mintáinak jártunk utána.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Költséges hobbi a gyerekvállalás: csak a gyerektelen magyarok sarcolása hozhat új nyugdíjrendszert?

Költséges hobbi a gyerekvállalás: csak a gyerektelen magyarok sarcolása hozhat új nyugdíjrendszert?

Az egész nyugati világban növekvő probléma a demográfiai válság. Hazánkban viszont különösen nagy a baj, hiszen nagy kérdés, meddig bírja el ezt a gazdaság.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli military says first stages of assault on Gaza City have begun

Israeli military says first stages of assault on Gaza City have begun

Call-up letters have gone out to 60,000 reservists to bolster an operation which is expected to last until next year.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 21. 05:30
Ömlik a pénz a Balatonhoz: ezek a fejlesztések jönnek
2025. augusztus 21. 04:30
Életmentő beavatkozás is volt: tűzijáték a mentőszolgálat szempontjából
×
×
×
×