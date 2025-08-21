Brutálisan megrongálták a Balatonra tartó emeletes motorvonatot

A MÁV-csoport történetének legsúlyosabb rongálását szenvedte el, a kár 50 millió forint.

A rendőrök már tudják, ki okozta a kárt egy Balatonra tartó motorvonaton Újszásznál.

A kamerafelvételek rögzítették az illetőt, amikor szétverte az egyik kocsi utasterét.

A MÁV szerint példa nélküli a rongálás mértéke. Legalább 10 ablakot törtek be, szétverték a belső monitorokat, sőt még az állomás peronján megrongált egy esőbeállót is - olvasható a SONLINE cikkében.

Az anyagi kár is jelentős, meghaladhatja az 50 millió forintot is, de ennél is jelentősebb az utasoknak okozott kár, a jármű ugyanis hosszabb ideig kényszerűen ki fog esni a forgalomból is, így a következő időszakban a sok utas lesz kénytelen nélkülözni az érintett motorvonatot.

Az elkövetőt hamar azonosították, hiszen minden emeletes vonaton működik kamera, ahogy az állomásokon is.

A vasúttársaság feljelentést tett.