ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.05
usd:
337.56
bux:
105146.55
2025. augusztus 17. vasárnap Jácint
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Gyalogos a felhőszakadás miatt felgyülemlett esővízben, az esztergomi Széchenyi téren 2021. augusztus 5-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Sivatagi jelenség volt az éjjel Szegeden, figyelmeztet a magyar sztármeteorológus

Infostart

Különleges, nálunk teljesen szoktatlan időjárási anomáliára hívta fel a figyelmet Tóth Tamás.

A közszolgálati televízió szakembere közösségi oldalán azt írta éjfél körül, hogy "a forróság zárásaként a mai (szombati) 37 fok után Szegeden este a zivatar előtt 31 fokra ugrott a hőmérséklet, légköri aszály (!) mellett, 29 %-ra csökkent légnedvesség után, 3100 m-es zivatarfelhő-alappal kezdett esni.

Mint a sivatagban.

Az átmenetileg csendesedő légkör után vasárnap hajnaltól ismét elkezdenek kitörni az újabb zivatarok (leginkább az Északi-középhegységben, az Észak-Alföldön és az Alpokalján, majd pedig az északnyugatira forduló áramlás a Dunántúlról vasárnap délutánra a zivatartevékenységet "áttolja" jórészt a Dunától keletre, az Alföld délkeleti részén egészen éjszakáig előfordulnak - tette még hozzá.

Kora hajnalban pedig arról posztolt, hogy "a szombat esti Cumulonimbus-felhők azért voltak trükkösek, mert alig mozdultak. Így egyes helyeken elég kiemelkedő, 30-40 mm feletti csapadék kísérte a fejlődő zivatargócokat.

Pécsett, a Mecsek oldalában, ahol hosszú ideig, hullámokban, felhőszakadás-intenzitással esett.

Budapesten csak hallani lehetett a dörgést, az Ipolyságban és a Pilisben robbantak be felhőszakadások. Ez jól látható az Időkép radarfelvételein.

Kezdőlap    Belföld    Sivatagi jelenség volt az éjjel Szegeden, figyelmeztet a magyar sztármeteorológus

szeged

aszály

sivatag

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Főváros: Lángoló buszok, forró politikai viták. Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
A telefon másképp veszélyes, mint a fáramászás. Velkey György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.18. hétfő, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ez vethet véget a dollár egyeduralmának

Ez vethet véget a dollár egyeduralmának

Az amerikai dollár több mint 80 éve páratlanul nagy dominanciát élvez a világkereskedelemben és a globális pénzügyekben köszönhetően az USA gazdasági méretének, a hiteles intézményeinek, a mély és likvid pénzügyi piacainak, geopolitikai hatalmának, valamint – ami döntő fontosságú – a hálózati hatásoknak, illetve ezen tényezők egyedülálló kombinációjának. Egy új tényező azonban átformálhatja a globális monetáris rendet, ez pedig az adatok integritása.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a friss árlista: ennyibe kerülhet az Ország Tortája 2025-ben szeletenként a magyar cukrászdákban

Itt a friss árlista: ennyibe kerülhet az Ország Tortája 2025-ben szeletenként a magyar cukrászdákban

A tortákat augusztus 19-től lehet megkóstolni a Magyar Ízek Utcájában a Várkert Bazárban, és országszerte több száz cukrászdában.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia 'complicating' end to war, says Zelensky as Trump touts Moscow peace deal

Russia 'complicating' end to war, says Zelensky as Trump touts Moscow peace deal

The US president will meet his Ukrainian counterpart in Washington on Monday in the wake of his Alaska summit with Vladimir Putin on Friday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 17. 05:00
Fellélegezhetünk, de a nyár még marad
2025. augusztus 16. 20:00
Kényszer – Így árasztottak el egy hazai erdőséget
×
×
×
×