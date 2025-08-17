Sivatagi jelenség volt az éjjel Szegeden, figyelmeztet a magyar sztármeteorológus

A közszolgálati televízió szakembere közösségi oldalán azt írta éjfél körül, hogy "a forróság zárásaként a mai (szombati) 37 fok után Szegeden este a zivatar előtt 31 fokra ugrott a hőmérséklet, légköri aszály (!) mellett, 29 %-ra csökkent légnedvesség után, 3100 m-es zivatarfelhő-alappal kezdett esni.

Mint a sivatagban.

Az átmenetileg csendesedő légkör után vasárnap hajnaltól ismét elkezdenek kitörni az újabb zivatarok (leginkább az Északi-középhegységben, az Észak-Alföldön és az Alpokalján, majd pedig az északnyugatira forduló áramlás a Dunántúlról vasárnap délutánra a zivatartevékenységet "áttolja" jórészt a Dunától keletre, az Alföld délkeleti részén egészen éjszakáig előfordulnak - tette még hozzá.

Kora hajnalban pedig arról posztolt, hogy "a szombat esti Cumulonimbus-felhők azért voltak trükkösek, mert alig mozdultak. Így egyes helyeken elég kiemelkedő, 30-40 mm feletti csapadék kísérte a fejlődő zivatargócokat.

Pécsett, a Mecsek oldalában, ahol hosszú ideig, hullámokban, felhőszakadás-intenzitással esett.

Budapesten csak hallani lehetett a dörgést, az Ipolyságban és a Pilisben robbantak be felhőszakadások. Ez jól látható az Időkép radarfelvételein.