Lép a kormánybiztos a Sziget egyik előadójával szemben

Ismét összecsapás bontakozott ki Horváth László drogügyi kormánybiztos és Pogány Induló (polgári nevén Szirmai Marcell) között, miután a rapper a Sziget Fesztivál nagyszínpadán is elmondta vitatott kijelentését: „Szívtatok ma rendesen?”. Igaz utána "bizipzározta" a száját.

Horváth László Facebook-oldalán egy videóval reagált, és kemény szavakkal illette az előadót, akit azzal vádolt, hogy a „drogkereskedőknek épít piacot”. A kormánybiztos szerint a zenész tevékenysége „tudatos drogpromóció”, ami már nem művészi szabadság, hanem „bűnrészesség”. Hozzátette: „Hiába próbáltuk, az értelmes szó nem volt elég. Lépni kell, ezt nem hagyhatjuk ennyiben. És lépni is fogunk.”

Ez nem az első alkalom, hogy Horváth László a rapper ellen szólal fel. Korábban is kritizálta Pogány Indulót a drogfogyasztást népszerűsítő dalszövegei miatt.

Az előadóról és más zenészekről egyébként az HBO készül dokumentumfilmet bemutatni.

A filmben mások mellett Gerendai Károly, Lovasi András, a Blahalouisiana, a Halott Pénz, a Bagossy Brothers Company, Soma Mamagésa, a Quimby, Beton.Hofi, Pogány Induló, Lobenwein Norbert, Fülöp Zoltán, Müller Péter Sziámi és Márta István szólal meg, az alkotás a hazai könnyűzenei fesztiválkultúra történetén keresztül mutatja be, miként formálódott a szabadság élménye az elmúlt évtizedekben - közölték a szervezők.