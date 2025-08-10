ARÉNA
2025. augusztus 10. vasárnap Lőrinc
Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság legutóbbi felderítéséről tartott sajtótájékoztatón 2025. március 31-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Lép a kormánybiztos a Sziget egyik előadójával szemben

Infostart

Horváth László, a drogügyi kormánybiztos a rapper Sziget-fellépése után jelentette ki, hogy lépéseket tesznek az előadó ellen, aki szerinte drogkereskedőknek épít piacot.

Ismét összecsapás bontakozott ki Horváth László drogügyi kormánybiztos és Pogány Induló (polgári nevén Szirmai Marcell) között, miután a rapper a Sziget Fesztivál nagyszínpadán is elmondta vitatott kijelentését: „Szívtatok ma rendesen?”. Igaz utána "bizipzározta" a száját.

Horváth László Facebook-oldalán egy videóval reagált, és kemény szavakkal illette az előadót, akit azzal vádolt, hogy a „drogkereskedőknek épít piacot”. A kormánybiztos szerint a zenész tevékenysége „tudatos drogpromóció”, ami már nem művészi szabadság, hanem „bűnrészesség”. Hozzátette: „Hiába próbáltuk, az értelmes szó nem volt elég. Lépni kell, ezt nem hagyhatjuk ennyiben. És lépni is fogunk.”

Ez nem az első alkalom, hogy Horváth László a rapper ellen szólal fel. Korábban is kritizálta Pogány Indulót a drogfogyasztást népszerűsítő dalszövegei miatt.

Az előadóról és más zenészekről egyébként az HBO készül dokumentumfilmet bemutatni.

A filmben mások mellett Gerendai Károly, Lovasi András, a Blahalouisiana, a Halott Pénz, a Bagossy Brothers Company, Soma Mamagésa, a Quimby, Beton.Hofi, Pogány Induló, Lobenwein Norbert, Fülöp Zoltán, Müller Péter Sziámi és Márta István szólal meg, az alkotás a hazai könnyűzenei fesztiválkultúra történetén keresztül mutatja be, miként formálódott a szabadság élménye az elmúlt évtizedekben - közölték a szervezők.

