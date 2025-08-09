Menekülni kell a nap elől szombaton, mutatjuk a hátborzongató animációt

A Kárpát-medencében sok napsütésre, száraz időre és fokozódó nappali felmelegedésre lehet számítani.

Az északkeleti országrészben előfordulhatnak még felhősebb időszakok és körzetek - ott egy-egy zápor, esetleg zivatar nem kizárt. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, legfeljebb néhol fordulhatnak elő napközben élénk széllökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb, míg a vízpartokon, belvárosokban melegebb lehet a hajnal.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton többnyire 33 és 37 fok között várható, de a felhősebb északkeleti tájakon és a Balaton tágabb térségében helyenként ennél alacsonyabb is lehet a csúcsérték.