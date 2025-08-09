ARÉNA
2025. augusztus 9. szombat
SUP-oktatás a Sportoló Nemzet Roadshow balatonfüredi állomásán a Kisfaludy-strandon 2025. augusztus 8-án.
Nyitókép: Vasvári Tamás

Menekülni kell a nap elől szombaton, mutatjuk a hátborzongató animációt

Infostart / MTI

Európában a dél felől áramló egyre melegebb légtömeg hatására a csúcsértékek a mediterrán országokban leginkább 30 fok felett alakulnak, Spanyolország egyes részein egyenesen forróság van, 41, 42 fokos maximumokkal. Itthon 33-37 fokra számítson!

A Kárpát-medencében sok napsütésre, száraz időre és fokozódó nappali felmelegedésre lehet számítani.

Az északkeleti országrészben előfordulhatnak még felhősebb időszakok és körzetek - ott egy-egy zápor, esetleg zivatar nem kizárt. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, legfeljebb néhol fordulhatnak elő napközben élénk széllökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb, míg a vízpartokon, belvárosokban melegebb lehet a hajnal.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton többnyire 33 és 37 fok között várható, de a felhősebb északkeleti tájakon és a Balaton tágabb térségében helyenként ennél alacsonyabb is lehet a csúcsérték.

