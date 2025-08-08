Neubauer Katalin: a MOHU járhatna jól a "diktátummal"

A boltoknak a mostani rendszerben a kézi visszaváltásért 5 forint, a gépiért 7,5 forint jár. Szeptember elsejétől ezt egy sávos rendszer válthatja fel, amelyben a kézi visszaváltóknak és a 200 négyzetméternél kisebb boltoknak palackonként 11 forint 50 fillér jár majd, míg a 400 négyzetméternél nagyobb boltok a gépi visszaváltásért csak palackonként 3 forint 50 fillért kapnak.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint már a mostani palackonkénti 7 forint 50 fillér sem fedezi a nagy üzletek költségeit. A kezelési költség a kereskedőknél az automata visszaváltó berendezések üzemeltetését, az élő munkaköltséget jelenti – nyilatkozta az InfoRádióban az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Kozák Tamás emlékeztetett, ha visszavisszük a palackot, akkor nagyon sokszor a kereskedőktől kérünk segítséget, költség merül fel a takarítással kapcsolatban, az internet-hozzáférés és az elektromos áramnak költsége is a kereskedőt terheli, ezekért fizeti a MOHU a kezelési díjat.

"Ez a 7 forint 50 fillér már most sem fedezi a költségeket: független szakértő számítások szerint 10 forint fölötti kezelési díj lenne indokolt" – hívta fel a figyelmet a főtitkár. Kozák Tamás szerint vissza kell vonni az új díjszabást, és egyeztetni kell a feleknek, ha pedig ez nem történik meg, akkor akár jogi lépésekre is sor kerülhet.

A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség is az új díjszabás visszavonását követeli, egyben a szervezet az illetékes miniszterhez fordult. Neubauer Katalin egyoldalú diktátumnak nevezte az InfoRádióban az intézkedést, ami szerinte nem fair, és nem fenntartható. Úgy számol, hogy éves szinten körülbelül 10 milliárd forinttal csökkenti a kereskedők felé kifizetendő kezelési díjat a MOHU az új díjtáblával, amit elfogadhatatlannak tart a szervezet.

"Szakmaiatlan, mert fűnyíróelvszerű elgondolás alapján, négyzetméter alapon különböztetné meg a visszaváltási díjakat, és nem veszi figyelembe a tényleges költségeket" – hangsúlyozta a főtitkár. Azt ugyanakkor üdvözölte, hogy a kézi visszaváltási pontoknál az eddigi 5 forint helyett 11 forint 50 fillért kapnának a kereskedők, igaz, a kézi visszaváltás az összvisszaváltás arányában mindössze 3 százalék, miközben a nagy, 400 négyzetméter feletti boltokban, a forgalom 90-95 százaléka bonyolódik.

"Vagyis hiába emel a kezelési díjakon a MOHU, ha közben összességében spórolhat az új rendszerben, ami a kereskedők szempontjából nem fogadható el"

– hangsúlyozta.

A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára arra is felhívta a figyelmet, hogy a Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. koncesszorként a mai napig nem tudta teljesíteni törvényi kötelezettségét, miszerint minden ezer főnél nagyobb lakosú településen biztosítania kell a visszaváltást.