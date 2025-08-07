Balaton: itt az új turisztikai toplista

A társaság elemzése szerint az idén nyáron a legnépszerűbb belföldi úti célok toplistáján Siófok után Budapest és Eger következik, az első tízbe pedig Balatonfüred, Hajdúszoboszló, Gyula, Szeged, Nyíregyháza, Hévíz és Pécs került be - tették hozzá.

A régiók között a Balaton térsége vezeti a mezőnyt: a foglalások 31 százaléka ide érkezett, második helyen Észak-Magyarország áll 16 százalékkal, majd a Dél-Alföld következik 11 százalékkal. Ezt követi a Nyugat-Dunántúl és az Észak-Alföld 10, illetve 9 százalékkal. Budapest és környéke 8 százalékkal, a Dél-Dunántúl 7 százalékkal, a Közép-Dunántúl 6 százalékkal részesült a foglalásokból, míg a Tisza-tó térsége 2 százalékos részesedéssel zárja a sort.

A szállástípusok között országosan az apartmanok vezetnek, ezek teszi a nyári foglalások harmadát. A második legnépszerűbb típus a hotel (27 százalék), a harmadik a vendégház (23 százalék).

A Szallas.hu adatai szerint a nyári belföldi foglalások kétharmada ellátás nélküli, 18 százaléknál pedig csak reggelit kértek a vendégek. 13 százalék a félpanziós ellátás, 1,4 százalék az all inclusive, és 0,1 százalék a teljes ellátás aránya.

Közölték: a nyári foglalások 79 százaléka legfeljebb 170 ezer forint értékű és júniusban az online kiegyenlített foglalások értékének 26, júliusban 28 százalékát fizették SZÉP-kártyával a Szallas.hu oldalán.

Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője a közleményben kifejtette: a foglalások felét legfeljebb 37 nappal az utazás előtt végzik el. Az elmúlt évekhez hasonlóan jelentős arányt képvisel a last minute foglalások aránya, a leggyakoribb az indulás előtti nap, de sokan az érkezés napján döntenek a nyaralásról.

A Szallas.hu felmérése szerint a legkeresettebb attrakciók között idén nyáron a Plázs - Siófok, a Hungarospa Hajdúszoboszló, a Gyulai Várfürdő, a budapesti Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda, valamint az Egri vár szerepel.