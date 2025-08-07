ARÉNA
2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
Voting box and election image,election. Getty Images
Nyitókép: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Akkora volt a feszültség a községházán, hogy új választást kellett kiírni

Infostart

Annyira nem tudott szót érteni egymással Vásárosfalu polgármestere és képviselő-testülete, hogy csak az időközi választás maradt megoldásként.

Időközi választás lesz augusztus 10-én, vasárnap Vásárosfaluban. A tavaly októberben hivatalba lévő képviselő-testület ugyanis feloszlatta magát, ezért keresnek új vezetőket a helyiek a település élére – írja a kisalfold.hu.

A helyiek szerint elöljárók képtelenek voltak az együttműködésre és hosszú távon sem láttak esélyt a helyzet rendezésére. Ezért döntöttek úgy, hogy jobb lesz, ha újra választhatnak. Az időközi választásra kilenc jelöltet vettek nyilvántartásba.

A portál úgy értesült, hogy egy korábbi képviselő-testületi ülés végén az egyik képviselő szót kért és elmondta, úgy látja, nem valósul meg a képviselői esküben tett fogadalom és a testület nem tudja megfelelően szolgálni a falu érdekeit, nem tudnak a képviselők együtt dolgozni. Azt indítványozta, hogy a testület mondja ki a feloszlását – ezt a település jegyzője, Horváth Adrienn is megerősítette.

A jegyző a portál kérdésére elmondta: a képviselő-testület feloszlatását napirendre vették, szavaztak róla, majd három igen és kettő nem szavazattal a javaslatot elfogadták. A törvény szerint az augusztus 10-i választásig a testület és a polgármester hivatalban marad és ellátja feladatát.

Vásárosfalu lakói szerint a községházbeli viták gyakran kerültek nyilvánosságra.

A fejlesztések elmaradtak és a helyiek úgy érzik, az elmúlt tíz hónapban a belső konfliktusok miatt az önkormányzat nem használta ki a lehetőségeket. Inkább magukkal voltak elfoglalva a képviselő-testület tagjai, állítják.

A vasárnapi választáson polgármestert és négy képviselőt választanak majd a lakosok. Két polgármesterjelöltet és hét képviselőjelöltet vettek nyilvántartásba. Száznegyvenöt választópolgár élhet szavazati jogával augusztus 10-én.

Belföld    Akkora volt a feszültség a községházán, hogy új választást kellett kiírni

