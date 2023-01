Elemzés: lassan éled a légiforgalom, Budapest az élen

Tavaly novemberben a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) által közzétett, tavalyi első háromnegyedévre vonatkozó adatok alapján a globális légiutas-forgalom csaknem elérte a világjárvány előtti, 2019-es szint háromnegyedét – derül ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány sajtóközleményéből.

Ez 57 százalékos növekedést jelent a 2021-es adathoz képest. Az IATA főigazgatója szerint a légi közlekedés iránti kereslet a gazdasági és geopolitikai bizonytalanságok ellenére is folyamatosan nő. A világjárvány csúcsán a globális légiforgalom a 2019-es szint töredékére, mintegy 80 százalékkal mérséklődött. Az utazási kedv 2021 óta fokozatosan tér vissza. Az éves alapon mért visszarendeződés adott időszakban mindig azokban a régiókban a legjelentősebb, ahol éppen feloldják a koronavírus-járvány miatti utazási korlátozásokat, majd mérsékeltebb ütemre vált a helyreállás.

Ennek következtében a Kínától Új-Zélandig terjedő régióban az utazások 464,8 százalékkal emelkedtek a tavalyi évhez képest. A hatalmas növekedés néhány héttel azután következett be, hogy Japán, Hongkong és Tajvan enyhített a szabályokon. Kiugró eltérést továbbra is Kína mutat, ahol a zéró-Covid politika miatt a határok zárva voltak, és a szeptemberi kereslet 46,4 százalékkal csökkent 2021 azonos időszakához képest.

Eközben Közel-Keleten a légitársaságok forgalma 150 százalékkal nőtt.

Az észak-amerikai és a latin-amerikai légitársaságok 129 százalékos, illetve 99 százalékos bővülést tapasztaltak.

Az afrikai légitársaságok forgalma 91 százalékkal,

míg az európai légitársaságoké 78 százalékkal nőtt.

Az adatok alapján

még 109 országban vannak utazási korlátozások, 118 teljesen nyitott a beoltott utazók előtt.

Emellett fontos tényező, hogy a légiforgalom ugyan fellendülőben van, de az elmúlt években a "repülésmentes" mozgalmak megjelenése sok utazót arra ösztönzött, hogy a fenntarthatóbb közlekedési módok felé forduljon.

Magyarországon a budapesti nemzetközi repülőtéren 2022 októberében 1 169 679 érkező és induló utas fordult meg, ami 220 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A visszarendeződés mértéke a nemzetközi szinten mért átlag felett van. Az októberi adat a 2019-es 79 százalékának felel meg, de 2022 nyári hónapjaiban 80-82 százaléka körül mozgott.

A Budapest Airport 2023-ra jelezte a 2019-es forgalom teljes visszaépülését, ám az elhúzódó energiaválság, az infláció és a további gazdasági nehézségek miatt a korábban jelzetteknél lassabb ütemű lehet a helyreállás.

Az Economist Intelligence Unit előrejelzése alapján

a globális turizmus 2023-ban harminc százalékkal bővülhet a 2022-es 60 százalékos növekedést követően, de a világjárvány előtti szint alatt marad.

Az IATA előrejelzése szerint a globális légiutas-forgalom 2023-ban várhatóan eléri a 2019-es szint 85,5 százalékát, miután a 2022-es év egészében 70,6 százalékos szinten fog zárni. Emellett a légitársaságok 2019 óta először 2023-ban lehetnek nyereségesek.

Nagy kockázatot az üzemanyagköltségek jelentenek, ami mellett a dollár erősödése is fontos tényező lehet. Az amerikai fizetőeszköz szinte minden devizával szemben erősödött 2022-ben. Ha a dollár erős szintet mutat 2023-ban is, az amerikai székhelyű légitársaságok lesznek a legnagyobb valószínűséggel nyereségesek, míg a többi régió légitársaságai továbbra is nehézségekkel küzdhetnek az új évben.

Nyitókép: Facebook/Budapest Airport / Baranyi Róbert