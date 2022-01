Omikron: ha idáig fajul a helyzet, ne késlekedjen mentőt hívni – jó tanácsok

Az ötödik hullámot korbácsoló omikron variáns ugyan a tapasztalatok szerint enyébb tüneteket okoz a korábbi vírusverzióknál, a jelek szerint minden eddinél hatékonyabban fertőz, amit a napról napra növekvő fertőzésszám is altámaszt. Ezért aztán érdemes lehet felkészülni arra az eshetőségre, ha mi is elkapjuk a vírust, amiben Rékassy Balázs és Várdi Katalin tippgyűjteménye lehet a segítségünkre.

A két orvos tanácsai között számos olyan szerepel, melyet az elmúlt években már valószínűleg mindenki megtanult, például az olyan alapvetéseket, hogy ha betegnek érezzük magunkat, maradjunk otthon, legyen pár napra elég élelmiszerünk és italunk, és legyen a családtagjainkkal közös tervünk arra az esetre, ha megfertőződnénk, már nem kell nagyon ismételni.

Más tanácsok azonban ezeknél specifikusabbak, így például az is, hogy ha lehet, legyen otthon Covid-gyorstesztünk, mégpedig legalább két darab per fő - az egyik a beteg követésére, a másik egy kontaktszemély ellenőrzésére – emelei ki a Hvg.hu. A két orvos azt tanácsolja, a pozitív tesztet fotózzuk le, és küldjük el a háziorvosnak, ha negatív, de a tünetek fennállnak, akkor továbbra is maradjunk otthon, és két nap múlva ismételjük meg a tesztet.

A két szakember a többi között arra is kitér, hogy tünetek esetén minimum napi két fájdalom-, láz- és gyulladáscsökkentő segíthet. Azt tanácsolják, hogy tárazzunk be előre legalább két hétre a rendszeresen szedett gyógyszereinkből is. Máskor is fontos, de megbetegedés esetén különösen, hogy igyunk napi legalább 2 liter vizet. Tanácsos a gyakori, alapos szellőztetés, a kéz- és felületfertőtlenítés. Naponta mérjük a lázunkat, napi 1-2 alkalommal mérjük akár a vérnyomásunkat is, és ha lehet, akkor az oxigénszaturációt is.

Ha pedig a tünetek súlyosak, hívjuk a 112-t, hogy Covid-kórházba juthassunk. Ilyen súlyos tünet az összesítés szerint, ha:

nem tudunk feküdni,

légzésszámunk 25/perc fölé megy,

ha nem tudjuk 12 másodpercnél tovább visszatartani a lélegzetünket,

ha szünet nélkül köhögünk,

lázunk csillapíthatatlan,

nem tudunk enni, inni, mert hányunk, hányingerünk, hasmenésünk van,

ha zavartnak érezzük magunkat, vagy

ha az oxigénszaturációnk kisebb, mint 93.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: South_agency/GettyImages