Nem pártolja a négyhavonta adott oltásokat, a Pfizer vezére mást javasol

A többi oltáshoz hasonlóan a Pfizer/BioNtech vakcinája hatásosnak bizonyult az erősen mutálódott omikron változat által okozott súlyos megbetegedések és halálesetek ellen, de kevésbé hatékony a vírus átvitelének megakadályozásában. Albert Bourla, a Pfizer vezérigazgatója szombaton azt mondta, hogy a koronavírus világjárvány elleni küzdelemben az éves vakcina előnyösebb lenne a gyakoribb emlékeztető oltásoknál - írta a Reuters alapján a hvg.hu.

A gyógyszergyár vezetőjét az izraeli N12 Newsnak adott interjúban arról kérdezték, hogy mi a véleménye arról, hogy négy-öt havonta adják be az emlékeztető oltásokat.

"Ez nem lesz jó forgatókönyv. Amit remélek, hogy lesz egy olyan vakcina, amelyet évente egyszer kell majd beadatni" - mondta Bourla. "Évente egyszer könnyebb meggyőzni az embereket, hogy oltassák be magukat" - nyilatkozta a Pfizer vezére, hozzátéve: vizsgálják, hogy tudnak-e olyan vakcinát készíteni, amely lefedi az omikront, és nem felejti el a többi változatot, mert szerinte ez lehet a megoldás. Bourla elmondta, hogy a Pfizer már márciusban készen állhat az omikron elleni újratervezett vakcina engedélyeztetésére és tömeggyártására.

A harmadik, emlékeztető mRNS-oltásról az amerikai Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ (CDC) pénteken közölte, hogy az omikron elleni küzdelemben kulcsfontosságú, és amely 90 százalékos védelmet nyújt a kórházi kezeléssel szemben.

Izraelben, ahol már a negyedik oltásokat is beadják a veszélyeztetett csoportoknak, a Sheba Medical Center tett közzé egy előzetes tanulmányt, amely szerint a negyedik oltás még a harmadiknál is magasabb szintre növeli az antitesteket, de valószínűleg nem elég az omikron kivédéséhez. Ennek ellenére a második emlékeztető oltás továbbra is ajánlott a kockázati csoportoknak - írták.

