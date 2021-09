Ingyenes HPV elleni védőoltás: fontos határidő közeleg

A minden évben nagyjából ezer magyar férfi és nő haláláért felelős humán papillómavírus a leggyakoribb szexuális úton terjedő vírusfertőzés kórokozója, amely az intim területek bőrének érintkezésével is terjedhet, így nemi aktus sem féltetetlenül szükséges a megfertőződéshez. A méhnyakrákok közel 100 százalékát, a hüvelyrákok 70 százalékát, a végbélnyílás körüli rákok 85 százalékát, a középgaratrákok 80 százalékát, a péniszrákok 54 százalékát és a szeméremtesti rákok 60 százalékát a HPV okozza – hívja föl a figyelmet közleményében a MSD Pharma Hungary Kft.

A vírus ellen ma már hatékonyan védekezhetünk: az immár nyolcadik éve ingyenesen elérhető védőoltást idén szeptember 13-ig igényelhetik a 12. életévüket betöltött, 7. osztályos fiúk és lányok szülei az iskolákban. Hazánk az elmúlt években jelentős lépést tett a halálos daganatok megelőzésében: az elmúlt 2 évben már a szülők több, mint 80 százaléka döntött a HPV elleni védőoltás mellett.

„A Nemzeti Immunizációs Program keretében jelenleg a legszélesebb körű védelmet nyújtó, 9 komponensű oltás igényelhető, amely a férfiak és nők esetében egyaránt jelentősen csökkenti a leggyakoribb HPV okozta megbetegedések kockázatát” – mutat rá Póta György házi gyermekorvos.

A vakcinát az iskolaorvos adja be, a teljes védettséghez két oltásra van szükség, legalább fél, legfeljebb egy év különbséggel.

Az első oltás idején 15. életévüket betöltött tanulók 3 oltást kapnak (0-2-6 hónap). „A nemzetközi ajánlások 9 és 14 éves kor közé teszik az oltás beadásának javasolt időpontját, de fontos szem előtt tartani, hogy az oltás akkor a leghatékonyabb, ha a szexuális élet megkezdése előtt adják be; ebben az esetben a HPV okozta daganatok igen jó eséllyel megelőzhetők” – teszi hozzá Póta György.

A vizsgálatok eredményei szerint a 9 komponensű HPV elleni védőoltás várhatóan védelmet nyújt azon HPV-típusok ellen, amelyek körülbelül a méhnyakrák esetek 90 százalékát, a végbélnyílás körüli daganatok 95 százalékát, szeméremtesti daganatok 85-90 százalékát, a hüvelydaganatok 80-85 százalékát, a nemi szervi szemölcsök 90 százalékát okozzák.

A vírusról az elmúlt évek tájékoztató kampányainak hála egyre többen hallottak már itthon, de sajnos továbbra is sokszor találkozni azzal a tévhittel, miszerint a vírus csak a lányokat, nőket fenyegeti.

„A fiúk többszörösen is érintettek: a vírus nem válogat a nemek között,

ráadásul a férfiak sajnos nagy szerepet játszanak a fertőzés terjedésében is; az éveken át elért 90 százalék feletti és a felnőttek rendszeres, széles körű szűrése lenne a legbiztosabb válasz a vírussal szembeni küzdelemben” – emeli ki Tamási Béla bőrgyógyász, nemibeteg-gyógyász.

A HPV-megbetegedések 30 százaléka a férfiakat érinti, hímvessző-, végbélnyílás- és középgarat daganatok, valamint nemi szervi szemölcsök formájában. A Nemzeti Rákregiszter adatai szerint 2015-ben 1057 férfinél diagnosztizáltak HPV-fertőzéssel összefüggő daganatos megbetegedést, és ennek közel fele halálos kimenetelű volt, 472-en vesztették életüket ezekben a kórképekben. Továbbá egyre nyilvánvalóbb az összefüggés a HPV-fertőzés és egyes fej-nyaki daganatok között: az utóbbi évtizedekben drasztikusan nőtt a középgaratot érintő HPV okozta daganatok előfordulása. „A férfiaknál nincs olyan rutinszerű és megbízható szűrési program, mint a nőknél, a védekezés egyik biztos eszköze az oltás” – fűzi hozzá Tamási Béla, megjegyezve, hogy az óvszer messze nem nyújt teljes védelmet: a vírus bőr–bőr kontaktussal is terjed, emellett szeméremtesti-, végbél-, és fej-nyaki daganatok kialakulásáért is felelős.

A fiúk oltása a saját egészségük védelmén túl a lányoknál jelentkező daganatos megbetegedések miatt is fontos:

a fiúk bevonása az oltási programba nem kevesebb mint további 40 százalékkal csökkentheti a méhnyakrák, valamint a hüvely és a szeméremtest megbetegedéseinek kockázatát populációs szinten.

A HPV elleni védőoltás 15 évvel ezelőtt jelent meg, azóta több mint 270 millió dózist hoztak forgalomba a világon. Jelenleg összesen 111 ország immunizációs programjának része, több országban – köztük tavaly óta hazánkban – a fiúkat is oltják. „Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2007 óta rendszeresen elemzi a HPV-vakcinák biztonságossági adatait. 2017-es jelentése szerint a HPV elleni védőoltások kiemelkedően jó biztonsági profillal rendelkeznek”– mondja Mészner Zsófia gyermekgyógyász, infektológus, védőoltási szaktanácsadó. Hozzáteszi: „az Európai Rákszervezet (European Cancer Organization, ECCO) két évvel ezelőtt nem kisebb célt tűzött ki, mint hogy néhány évtizeden belül teljesen eltűnjenek a HPV-vel összefüggő daganatok; ezt a célt szolgálják az itthon a 7. osztályos lányok és fiúk számára elérhető ingyenes HPV elleni védőoltások és a következetes szűrőprogramok is.”

Ám még a hatékony megoldást nyújtó vakcinák sem válthatják be a hozzájuk fűzött reményeket, ha az immunizációs programot nem segítik megbízható, hiteles forrásból származó információk a humán papillomavírusról. „A fertőzés sokszor tünetmentes, így sokan nem is tudnak a fertőzöttségükről, de talán még ennél is nagyobb kockázatot hordoz a vírussal szembeni küzdelemben, ha hamis vagy nem pontos információk vannak jelen a közvéleményben” – emeli ki Koiss Róbert nőgyógyász, onkológus főorvos. A szülők teljeskörűen tájékozódhatnak a védőoltásról az Nemzeti Népegészségügyi Központ, a Magyar Tudományos Akadémia vagy például a HPV-prevencióval foglalkozó betegszervezet, a Mályvavirág Alapítvány honlapján.

„A beiskolázási rendnek megfelelően a 7. osztályos tanulók döntő többsége 12 éves vagy annál idősebb, így a Covid-19 elleni védőoltás őket is érinti. A Covid-19 elleni védőoltás és más oltás beadása között 14 napos időköz tartása elegendő, így az októberben kötelező hepatitis B- és az önkéntes humán papillomavírus elleni védőoltások beadási rendje nem változik. A két oltás egyidejűleg vagy bármilyen időközzel alkalmazható, melyet a Nemzeti Népegészségügyi Központ útmutatása is lehetővé tesz” – teszi hozzá Póta György.

Nyitókép: MTI Fotó: Mészáros János