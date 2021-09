Kásler Miklós: ez a nagyvilágban is kuriózumnak számít

Kásler Miklós világritkaságnak számító magyar HPV-oltásos adatokról számolt be

Az onkológus professzor az InfoRádiónak nyilatkozva elmondta, itthon több választható oltás is van, közülük is kiemelendő a HPV elleni. Ennek beadása Magyarországon a kislányok beoltásával a 2014-15-ös, a fiúk esetében pedig a 2020-21-es tanévben vált elérhetővé. Elsőként egy két-, majd egy kilenc komponensű vakcinát adnak be.

Az Emmi vezetője emlékeztetett, a HPV rákot is okozhat – mindez Harald zur Hausen felfedezése volt, amiért Nobel-díjat kapott. Magyarország rendkívül gyorsan reagált, és a német virológus után, aki kimutatta, hogy a méhnyakrák oki tényezője a HPV, Szentirmay Zoltán professzor vezetésével magyar kutatók, mások mellett Kásler Miklós is, vizsgálódni kezdtek. Kimutatták, hogy a szájüregi garat- és gégerákok 36-48 százalékát ugyancsak a HPV okozza. Más kutatócsoportok pedig a szervezet ettől különböző szervei rákos daganatait is vissza tudták vezetni a HPV-re.

Az onkológus professzor hozzátetette: a kislányok oltása önmagában a méhnyakrák ellen véd, de hogy azt a circulus vitiosus-t (ördögi kör) meg lehessen szakítani – amikor a nőkről terjed a férfiakra, és a férfiak továbbadják a nem védett nőknek –, Magyarország bevezette a kisfiúk oltását is, ami rendkívül ritka a nagyvilágban. Ahogyan az is kuriózumnak tekinthető, hogy

a kislányok esetében 82 százalék, a fiúk esetében pedig 71 százalék jelentkezett a védőoltásra

– emelte ki Kásler Miklós.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd