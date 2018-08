Élőhelyeket kap vissza a hortobágy

Mintegy 4500 hektárt érint a Hortobágy vízháztartását fejlesztő Life-projekt – derült ki az Agrárminisztérium keddi helyszíni sajtótájékoztatóján. A Hortobágy élőhelyeinek megóvását támogató beruházás az uniós természetvédelmi Life-programok legnagyobb hazai környezetvédelmi fejlesztése – mutatott rá a Magyar Építők tudósítása szerint Rácz András államtitkár a beruházásban kiépülő egyik csatorna munkaterülete mellett tartott eseményen.

A Tisza-szabályozás óta fennálló tartozásokat váltanak meg

A Tisza-szabályozás óta elmaradt nagy áradások és a múltban lezajlott tájidegen mezőgazdasági tevékenység miatt károk érték a terület élővilágát, a 2020-ig zajló több mint 10 millió eurós (mintegy 3,2 milliárd forintos) projektben többek között ezeket a sebeket gyógyítják be. A tájrehabilitációs beruházás során a terület szikes gyepjeinek, sztyeppéinek, valamint mocsaras élőhelyeinek is javul majd az ökológiai helyzete. Helyreállítják a vízháztartást és nagyobb teret kapnak a nyílt vízfelületek is.

A 2020-ig tartó munkálatok során 37 kilométer hosszúságú régi csatornarendszert, gátat, műtárgyakat bontanak el, amelynek eredményeként visszaállítják azt a legeltetési rendet, ami évszázadokon keresztül jellemezte a Hortobágyot - írta az MTI.

Több mint 4600 hektár területen javul a puszta vízháztartása és növekszik meg a legelő állatok száma.

A projekt keretében az érintett pusztarészeken a még meglévő, a puszta vízháztartását kedvezőtlenül befolyásoló csatornák, töltések, felszámolása történik meg, ezzel helyreáll a legelőtavak vízgyűjtőterületeinek integritása.

A legelőtavak és természeti értékeik fenntartásához elengedhetetlen az ökológiailag megfelelő, magas szintű legeltetés, amelynek megteremtik a feltételeit a pályázattal: egyebek mellett pásztorszállásokat, gémeskutat és karámokat építenek, amelyek hozzátartoznak a puszta képéhez - mondta Farkas-Tóth Mónika projektmenedzser, megemlítve, hogy

a projekttel 16 gulyás álláshelyet is teremtenek.

A magyar szürke szarvasmarha vagy magyar szűrkemarha a Magyarországon őshonos, törvényileg védett háziállatok egyike. Valódi hungarikum, amely szépségével, szilajságával, őserőt sejtető impozáns megjelenésével az Alföld világszerte ismert jellegzetességeihez tartozik. (MTVA / Faludi Imre)

A legelőtavak helyreállításával komoly értéket teremtenek a pusztán - emelte ki Medgyesi Gergely Árpád, a Hortobágyi Nonprofit Kft. ügyvezetője. Az élőhelykezeléshez hozzájárulnak a pusztán legelő állatok, köztük

az a 200 bivaly és 200 magyar szürkemarha, amelyet a projekt keretében vásároltak.

A projekt konzorciumi formában valósul meg, a konzorcium vezetője a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft., tagjai a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület és hat magángazdálkodó.

A hortobágyi projekt több mint 10 millió eurós költségvetésének kétharmadát közvetlenül az Európai Bizottság biztosítja, a többit a magyar kormány önrészként adja a beruházáshoz.

Az elmúlt 18 évben 37 Life-projekt valósult meg Magyarországon, összesen mintegy 80-81 millió euró forrásból.

Nyitókép: MTI / Oláh Tibor