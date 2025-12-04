Márkarangsor: íme, a használtautó-piac győztesei és vesztesei

Novemberben a DataHouse adatai szerint 11 075 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 14,6 százalékkal haladja meg a tavalyi hasonló időszak 9 660-as értékét – írja sajtóközleményében a JóAutók.hu. A második félévben jelentősen megugrott a használtautók behozatala, ami egybeesett a forint árfolyamának erősödésével: az euróhoz mért árfolyam ekkor lépett tartósan a 400 forintos szint alá.

Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója a közleményben rámutat: „Az augusztusi szezonális visszaeséstől eltekintve a második félévben immár végig a 11 ezres szint felett jár a használtautó-behozatal szintje. Mindez összefüggésben áll a forint árfolyamának alakulásával: a hazai fizetőeszköz erősödése nyomán ma már ugyanannyi forintösszegből 6-8 százalékkal értékesebb autóhoz lehet hozzájutni, mint az év első hónapjaiban.

Jelentős részben ennek a tényezőnek a hatására az év végéig mintegy 128 ezer használt import személyautót fognak forgalomba helyezni a hazai utakon, ami jelentősen meghaladja a tavalyi 111 ezres mennyiséget.”

A használtimport legnépszerűbb márkája továbbra is a Volkswagen 12,8 százalékos részesedéssel, melyből csaknem másfélszer annyit importáltak, mint a fej-fej mellett található Opelből és Fordból (8,5-8,5 százalék). A negyedik helyet az Audi (6,5 százalék) tartja, az ötödik helyen pedig a Toyota (5,9 százalék) áll. Érdekesség, hogy a tavaly még ötödik helyen álló BMW idén a nyolcadik helyre esett vissza (4,4 százalék), maga elé engedve a Hyundait (5,1 százalék) és a Mercedest (4,9 százalék) is.

A magyar használtautó-vásárlók a német volumenmárkákra vágynak – így fogalmazott Halász Bertalan az InfoRádióban. Hozzátette, a külföldről beérkező autók a mi piacunk méretéhez képest gyakorlatilag végtelen nagyságú kínálatot jelentenek, így érkeznek autók Németországból, a Benelux-államokból, Ausztriából és Olaszországból is. A BMW és a Mercedes pozícióvesztésével kapcsolatban megjegyezte: tudatosabb, racionálisabb döntéseket hoznak a magyarországi használtautó-vásárlók már, mint három vagy öt éve. A három nagy német prémiummárka közül az Audi maradt népszerű, hiszen a márka kötődik a Volkswagen-konszernhez, az alkatrészellátásban, szervizháttérben is.

A használtautó-import mennyisége 2025 első tizenegy hónapjában összesen 118 257 volt, ami 15,3 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 102 523-as értéket. Ugyanebben az időszakban az újautó-eladások száma is érezhetően növekedett: a 117 510-es mennyiség 7,1 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi 109 729-es darabszámot. A belpiaci adásvétel annak volumenében jóval nagyobb, mint a használtautó-import: éves szinten 900 ezer adásvétel történik itthon, szemben az importált használtautók idénre várható 130 ezres darabszámával – tette hozzá Halász Bertalan.