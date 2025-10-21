ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 21. kedd
driving a car
Nyitókép: Bim/Getty Images

Kedden fontos döntést hoznak a jogosítványokról – itt vannak a részletek

Infostart

Digitalizálás, idősek jogsija, szabálysértések miatti eltiltások...

Az Európai Parlament keddi plenáris ülésén dönt a reformcsomagról, amely alapjaiban alakíthatja át a vezetői engedélyek szabályozását az Európai Unióban. A tervezet bevezetné az okostelefonon is használható digitális vezetői engedélyt, lehetőséget adna az idősebb sofőrök gyakoribb ellenőrzésére, és uniós szinten egységesítené a súlyos közlekedési szabályszegések miatti eltiltásokat – emlékeztet a Portfolio.

A tervezet már élvezi a tagállami kormányok támogatását, így azok felkészültek a saját nemzeti jogszabályaik szükséges módosításaira.

Vitatott kérdés volt az idősek vezetési jogosultságának esetleges szigorítása, illetve a kötelező orvosi vizsgálatok lehetőségének sűrítése. A kompromisszum szerint a végleges javaslat nem ír elő kötelező, uniós szintű szabályokat, ugyanakkor – a Morgenpost értesülései szerint – felhatalmazza a tagállamokat, hogy

  • 65 éves kor felett rövidebb érvényességi idejű vezetői engedélyeket adjanak ki
  • és akár kiegészítő képzéseken való részvételt is előírhatnak az idősebbeknek az okmány megújításának feltételeként.

A digitális, okostelefonon elérhető vezetői engedély bevezetésére a reform szerint legkésőbb 2030-ig sort kell keríteni valamennyi tagállamban, de ezzel együtt nem szűnik meg a hagyományos, fizikai kártya formátumú jogosítvány, sőt a kettő párhuzamosan is használható.

Fontos pont még a közlekedési bűncselekmények miatti jogosítvány-bevonások uniós szintű érvényesítése. Jelenleg a külföldön elkövetett súlyos szabálysértés miatt bevont jogosítvány csak az adott országban érvénytelen, miközben a kibocsátó államban a sofőr tovább vezethet. Ez megszűnne, így például ha valakit Párizsban vagy Varsóban súlyos vétség – ittas vezetés, balesetokozás vagy extrém sebességtúllépés – miatt megfosztanak a vezetési jogától, az eltiltás automatikusan érvényes lesz az összes többi uniós országban is, tehát Berlinben vagy Budapesten sem ülhet volán mögé.

