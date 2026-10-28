Lengyelországban létesül a Patriot rendszerek PAC-3 rakétáinak európai szervizközpontja

A lehetőségért komoly verseny folyt a szövetségesek között, a központ befogadására ugyanis négy ország pályázott: Lengyelország mellett Németország, Hollandia és Norvégia is versenyben volt. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka lengyel védelmi miniszterhelyettes kedden az X közösségi oldalon közölte, hogy Varsó már a pályázati szakaszban a legmagasabb értékelést kapta. Történelmi jelentőségűnek nevezte a döntést, amelyet több hónapos tárgyalások és a lengyel csapat munkája előzött meg.

Bartosz Grodecki, a lengyel Nemzetbiztonsági Hivatal vezetője szerint a sikerhez Karol Nawrocki lengyel és Donald Trump amerikai elnök egyeztetése is hozzájárult. A két államfő az ENSZ-közgyűlés margóján tárgyalt a projektről.

Az amerikai védelmi minisztérium úgy tájékoztatott, hogy

Lengyelország kiválasztásáról az Egyesült Államok a Lockheed Martin vállalattal és európai szövetségeseivel egyeztetve döntött.

A bejelentést a NATO fegyverzeti kérdésekért felelős testületének, a Fegyverzeti Igazgatók Konferenciájának keddi ülésén ismertették. Az ellátási lánc biztosításában Németország, Hollandia és Svédország is jelentős szerepet vállal majd. A lengyel Nemzetbiztonsági Hivatal kiemelte: a beruházással Lengyelország már nemcsak egyszerű felhasználója lesz a fejlett rakétatechnológiának, hanem a karbantartás és a hadrafoghatóság európai központjává is válik.

A szervizközpont létrehozása erősítheti a transzatlanti védelmi ipari együttműködést, és javíthatja a NATO lég- és rakétavédelmi képességeit.

Michael P. Duffey, az amerikai védelmi minisztérium beszerzésekért és fenntarthatóságért felelős helyettes államtitkára szerint a beruházás a szövetségesi együttműködés kézzelfogható példája. Hozzátette: a NATO keleti szárnyán megvalósuló projekt azt üzeni, hogy a szövetség egységes, komolyan veszi az elrettentést, és kész konkrét lépésekkel is megerősíteni védelmét.

A beruházás a NATO 2026 júliusában, Ankarában tartott csúcstalálkozóján elfogadott védelmi ipari vállalásokhoz kapcsolódik. Ezek célja a térség ellenálló képességének növelése, valamint az, hogy az európai szövetségesek nagyobb felelősséget vállaljanak saját hagyományos védelmükért. A lengyel rádiótechnikai és védelmi központ a tervek szerint a teljes európai Patriot-flotta technikai háttérbázisát biztosítja majd.