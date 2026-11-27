Módosult a sportvezetői törvény javaslata, így már teljesen egyértelmű, hogy az elmúlt öt évben funkciót viselő klubvezetőkre is vonatkozik ez a törvény akkor, ha több mint 500 igazolt sportolója van a klubnak – tette világossá az InfoRádióban Borbély Zoltán ügyvéd, sportjogász.

A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor kedden üzent Baka András államfőnek, hogy ne írja alá a törvényt, amely szerinte súlyos alkotmányossági aggályokat vet fel. Erről az álláspontról Borbély Zoltán azt mondta, az alkotmányossági aggálynál Kubatov Gábor nyilván

a visszaható hatály tilalmára, illetve

az egyesülési szabadságra

hivatkozik.

„Nyilvánvaló, hogy ezzel a törvénnyel az Alkotmánybíróságnak is lehet majd dolga, illetve a köztársasági elnöknek van lehetősége ezt a törvényt visszaküldeni. Tény, hogy

ez a törvény egyértelműen visszaható hatályú.

Az, hogy sérti-e az egyesülési, tehát a civil törvényben foglaltakat, nyilván ez is fontos kérdés; az egyesületek, illetve a civil szervezetek a saját önrendelkezési joguk keretében meghatározhatják, hogy ki lesz az elnökük. Na most: a törvény hatályba lépése előtt Kubatov Gábort megválasztották a Ferencváros elnökének. Én azt gondolom, hogy az, amit Kubatov Gábor mond, jogi szempontból igaz, ugyanakkor volt már olyan törvény, amely kiállta ezt a próbát” – figyelmeztetett Borbély Zoltán.

Arról is beszélt, hogy

lehetnek kiskapuk , hiszen egy-egy távozni kényszerülő elnök megtarthatja a befolyását akár elnöki tanácsadóként vagy más munkakörben is.

„Létezhet ilyen, tehát gyakorlatilag valaki górcső alá veheti, hogy melyek az összeférhetetlen pozíciók, és melyekre nem vonatkozik ez az összeférhetetlenség. Lehetnek kiskapuk, de én azt gondolom, hogy a klubvezetők nem a kiskapukat fogják keresni, más módon reagálnak; Schmidt Gábor, a kajak-kenu szövetség elnöke lemondott, ez az önkéntes jogkövetés megnyilvánulása. De például Kubatov Gábornál már kérdés, hogy ha az államfő nem küldi vissza ezt a törvényjavaslatot, vagy ha az Alkotmánybíróságon ez átmegy, marad-e a Ferencváros elnöke, és még ennél is nagyobb kérdés, hogy ezt a a törvényt hogy fogják végrehajtani. Tehát ha nincsen önkéntes jogkövetés, tehát Kubatov Gábor a helyén marad annak ellenére, hogy a törvény ezt tiltja, hogy akkor ezt hogy lehet kikényszeríteni, van-e végrehajtási rendelet” – mutatott rá.

Farkas Dávid teljes interjúját alább meghallgathatja.