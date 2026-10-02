Iskolai horror: meghalt a diáklány, akinek az életéért két napig küzdöttek az orvosok Szlovákiában

Richard Raši házelnök a parlament csütörtöki plenáris ülésén jelentette be a halálhírt, mire a képviselők egyperces csenddel tisztelegtek az elhunyt diák emléke előtt. Az iskolai támadás még kedden reggel történt. Az elkövetéssel egy 13 éves, nyolcadik osztályos fiút gyanúsítanak, akit a helyszínen őrizetbe vettek. Jelenleg egy zárt igazságügyi pszichiátriai intézetben van.

A Nový Čas napilap értesülései szerint az elkövető a támadás napján a szokásos módon érkezett meg az iskolába, ám az első tanórán nem jelent meg az osztályteremben. A lap szerint a fiú a mosdóban rejtőzött el, és csak a tanóra végén, a kicsengetést követően jött elő. A beszámoló alapján ezután osztálytársára, Nelkára támadt rá. A lány olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy mentőhelikopterrel, kritikus állapotban szállították kórházba. Az orvosok két napon át küzdöttek az életéért, sérülései azonban végül halálosnak bizonyultak. Az ügyben a Szervezett Bűnözés Elleni Hivatal nyomoz, különösen súlyos, előre kitervelt emberölés, illetve emberölési kísérlet miatt.

Az Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a bűnügyben szakértőket is bevontak a vizsgálatba, és több tanút kihallgattak. A nyomozók most a tettes indítékát vizsgálják; részletes helyszíni szemlét tartottak, és a gyanúsított lakásán is házkutatást végeztek, és több tárgyat lefoglaltak. A rendőrség egyelőre további részleteket nem közölt.

Eközben egy másik felvidéki iskolában, Somorján is büntetőfeljelentést tettek egy tanuló viselkedése miatt. Az incidens a múlt héten történt a Bél Mátyás szlovák tanítási nyelvű általános iskolában. Két diák között alakult ki konfliktus, amelynek során egyikük szájából elhangzott, hogy „megöllek”. A rendőrség megkezdte az eset kivizsgálását.

A szlovákiai iskolai erőszak korábbi súlyos esetének ügyében közben megszületett az elsőfokú ítélet. A Speciális Büntetőbíróság szerdán 25 év fegyházbüntetésre ítélte Samuel S.-t, aki 2025 januárjában támadt a szepesófalui gimnáziumban. A támadásban az iskola igazgatóhelyettese és egy diáklány meghalt, egy másik tanuló pedig megsérült.