ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.81
usd:
326.91
bux:
141317.45
2026. október 2. péntek Petra
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Nyitókép: Pixabay

Iskolai horror: meghalt a diáklány, akinek az életéért két napig küzdöttek az orvosok Szlovákiában

Infostart / MTI

Meghalt az a diáklány is, aki a keddi iskolai késes támadásban sérült meg a szlovákiai Szaniszlófalván. Az általános iskolában egy 61 éves tanítónő a helyszínen életét vesztette, a diáklány pedig csütörtökön halt bele sérüléseibe. Egy 44 éves tanítónőt mellkasi szúrt sebbel továbbra is kórházban kezelnek, állapota már nem életveszélyes. Eközben egy másik szlovákiai általános iskolában, Somorján is büntetőfeljelentést tettek egy tanuló viselkedése miatt.

Richard Raši házelnök a parlament csütörtöki plenáris ülésén jelentette be a halálhírt, mire a képviselők egyperces csenddel tisztelegtek az elhunyt diák emléke előtt. Az iskolai támadás még kedden reggel történt. Az elkövetéssel egy 13 éves, nyolcadik osztályos fiút gyanúsítanak, akit a helyszínen őrizetbe vettek. Jelenleg egy zárt igazságügyi pszichiátriai intézetben van.

A Nový Čas napilap értesülései szerint az elkövető a támadás napján a szokásos módon érkezett meg az iskolába, ám az első tanórán nem jelent meg az osztályteremben. A lap szerint a fiú a mosdóban rejtőzött el, és csak a tanóra végén, a kicsengetést követően jött elő. A beszámoló alapján ezután osztálytársára, Nelkára támadt rá. A lány olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy mentőhelikopterrel, kritikus állapotban szállították kórházba. Az orvosok két napon át küzdöttek az életéért, sérülései azonban végül halálosnak bizonyultak. Az ügyben a Szervezett Bűnözés Elleni Hivatal nyomoz, különösen súlyos, előre kitervelt emberölés, illetve emberölési kísérlet miatt.

Az Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a bűnügyben szakértőket is bevontak a vizsgálatba, és több tanút kihallgattak. A nyomozók most a tettes indítékát vizsgálják; részletes helyszíni szemlét tartottak, és a gyanúsított lakásán is házkutatást végeztek, és több tárgyat lefoglaltak. A rendőrség egyelőre további részleteket nem közölt.

Eközben egy másik felvidéki iskolában, Somorján is büntetőfeljelentést tettek egy tanuló viselkedése miatt. Az incidens a múlt héten történt a Bél Mátyás szlovák tanítási nyelvű általános iskolában. Két diák között alakult ki konfliktus, amelynek során egyikük szájából elhangzott, hogy „megöllek”. A rendőrség megkezdte az eset kivizsgálását.

A szlovákiai iskolai erőszak korábbi súlyos esetének ügyében közben megszületett az elsőfokú ítélet. A Speciális Büntetőbíróság szerdán 25 év fegyházbüntetésre ítélte Samuel S.-t, aki 2025 januárjában támadt a szepesófalui gimnáziumban. A támadásban az iskola igazgatóhelyettese és egy diáklány meghalt, egy másik tanuló pedig megsérült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Iskolai horror: meghalt a diáklány, akinek az életéért két napig küzdöttek az orvosok Szlovákiában

gyilkosság

szlovákia

iskolai támadás

diáklány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Leváltja az orvosokat a mesterséges intelligencia? Hermann Péter, Inforádió, Aréna
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen titkokat rejtenek az ügynökakták? Cseh Gergő Bendegúz, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.02. péntek, 18:00
Boczán Viktor
a Provident Pénzügyi Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nem áll le a nukleáris fenyegetéssel Putyin, olyan fegyvert vetett be Ukrajna, mint azelőtt soha – Háborús híreink pénteken

Nem áll le a nukleáris fenyegetéssel Putyin, olyan fegyvert vetett be Ukrajna, mint azelőtt soha – Háborús híreink pénteken

Vlagyimir Putyin orosz elnök ismét azzal fenyegetőzött, hogy kész a teljes orosz fegyverarzenált bevetni, ha bárki megtámadná Kalinyingrádot vagy bármely más orosz régiót. Putyin szerint "ez nem megfélemlítés", csupán válasz mások megfélemlítési kísérleteire. Ukrajna először vetette be éles körülmények között a saját fejlesztésű, FP-7 típusú taktikai ballisztikus rakétáját - számolt be a United 24 Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videója alapján. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Skót stílusú lovagvár mellett rohad szét az elhagyott gyógyuszoda: döbbenetes, mi maradt belőle + Videó

Skót stílusú lovagvár mellett rohad szét az elhagyott gyógyuszoda: döbbenetes, mi maradt belőle + Videó

Szívszorító látni is! Beteg gyerekek tanultak itt úszni, sőt szauna is működött benne. Ma üresen áll a somogyi szanatórium egykori gyógyuszodája és a kastély is.

BBC
Business Sport Travel Science
'I was not going to let others die' - pilot of Flydubai flight describes cockpit attack by co-pilot

'I was not going to let others die' - pilot of Flydubai flight describes cockpit attack by co-pilot

Capt Smit Machchhar tells Indian Prime Minister Narendra Modi he opened the cockpit door to let others in during the attack.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 2. 11:34
Magyar Péter is ott van a Time magazin legbefolyásosabb feltörekvő tehetségeinek listáján
2026. október 2. 10:22
Ukrajna lépett a magyarok ügyében, Magyar Péter reagált
×
×