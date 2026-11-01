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Biztonsági kamera működésére figyelmeztető jelzés.
Nyitókép: Pixabay

Bekamerázzák az iskolákat Szlovákiában

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

Több mint 1400 iskola jelezte érdeklődését a biztonsági kamerák telepítését célzó program iránt Szlovákiában. A decemberben induló első szakaszra 2 millió eurót különítettek el, aminek keretében kezdetben száz iskolában építenek ki kamerás hozzáféréseket. A cél az épületek erőszakkal szembeni fizikai védelme mellett a problémák korai felismerése.

A kamerarendszer bevezetésének felgyorsítását a belügy közel egy hónappal a Szaniszlófalvi iskolában történt késes támadás után jelentette be. A programot a szlovák belügyminisztérium az oktatási tárcával közösen valósítja meg.

Tomáš Drucker oktatási miniszter elmondta, hogy

az iskolák több mint felében már jelenleg is működik valamilyen kamerarendszer, tíz intézményben pedig tesztelik az új megoldást.

Arról, hogy mely iskolák részesülnek elsőként a támogatásban, egy külön bizottság dönt majd.

A gyermekek és a pedagógusok biztonságának növelése érdekében a minisztériumok több intézkedést is bevezettek. Az elmúlt három évben összesen 680 millió eurót fordítottak a kapcsolódó támogató programokra és fejlesztésekre. Emellett az iskolaigazgatók munkáját biztonsági kézikönyvvel és gyakorlati útmutatókkal segítik.

„Ezek egyebek mellett arra adnak iránymutatást, hogyan kell kezelni a tanulók kockázatos viselkedését, az alkoholproblémákat vagy az iskolai zaklatást” – fejtette ki Tomáš Drucker. A kiadványokat minden iskola megkapja, az igazgatóknak pedig gondoskodniuk kell arról, hogy az eljárásokat valamennyi pedagógus megismerje.

Az oktatási tárca további jogszabályi változtatásokat is szorgalmaz. Ezek célja, hogy közvetlen biztonsági kockázat esetén lehetővé tegyék a tanulók személyes tárgyainak ellenőrzését,

hatékonyabb védelmet biztosítsanak a radikalizálódással és az erőszakkal szemben, valamint szabályozzák a gyermekek közösségimédia-használatát.

A megelőzésben a rendőrségnek is fontos szerepe van. Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter tájékoztatása szerint minden iskolának van kijelölt rendőrségi kapcsolattartója. Október 20-ig a rendőrség 1015 iskolában összesen 1100 biztonsági gyakorlatot tartott, az év végéig pedig további csaknem 300-at tervez.

A „Törd meg a csendet” elnevezésű kampány keretében több mint 900 iskolából 19 ezer pedagógus vett részt képzésen.

Kamil Šaško egészségügyi miniszter ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a gyermekek biztonságának megteremtésében a megelőzés és a megfelelő időben nyújtott pszichológiai segítség is elengedhetetlen.

A három tárca vezetője egyetért abban, hogy az iskolai biztonság megteremtéséhez összehangolt fellépésre van szükség. A cél nem csupán az erőszakos cselekmények megelőzése, hanem az is, hogy a gyermekek időben megkapják a szükséges szakmai segítséget, és biztonságos környezetben tanulhassanak.

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Bekamerázzák az iskolákat Szlovákiában

Bekamerázzák az iskolákat Szlovákiában

1400 iskola jelezte érdeklődését a biztonsági kamerák telepítését célzó programra Szlovákiában az iskolai késes támadások után. A szörnyű, internetről indult „divat” Lengyelországból indult, majd Romániát és Szlovákiát is elérte. A szlovákok a decemberben induló első szakaszra 2 millió eurót különítettek el, kezdetben száz iskolában építenek ki kamerás hozzáféréseket. A cél az erőszakkal szembeni védelem mellett a problémák korai felismerése.
 

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