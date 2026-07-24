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Ukrán és orosz országzászlók a sakktáblán lévő gyalogokon.
Nyitókép: Getty Images/ffikretow

Sűrű füst Pétervár felett, Ukrajna új célpontja: a legnagyobb orosz online áruház – videó

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Pár napja Moszkva, most Szentpétervár fölött gomolyog sűrű fekete füst. Ukrajna az olajellátás után az oroszok számára újabb fájó pontot szemelt ki, hogy ezzel éreztesse a háború hatásait a hétköznapi emberek számára: lecsapott az ország legnagyobb online csomagküldő hálózatára.

Kijev új célpontja az orosz gazdaság, ukrán érvelés szerint a „háborús gazdaság”: egy olyan szereplő, amely kapcsolódik az egyszerű fogyasztókhoz és az állami adóbevételekhez.

Ez a Wildberries online áruház, az államkassza egyik legnagyobb adóforrása, egyben a gazdaság egyik stratégiai pillére.

A céget Tatjana Kim, egykori angoltanárnő hozta létre. Szülési szabadsága idején elkezdett kereskedni európai katalógusokból rendelt ruhákkal. Az üzlet nagyon beindult és a 2010-es évek végére a Wildberries napi többmillió rendeléssel Oroszország és a volt szovjet régió legnagyobb online piacterévé változott.

Szokás „az orosz Amazonnak” nevezni,

de az amerikai céggel szemben itt egy több független kereskedő által használt online piactérről van szó, amelyet raktárak, logisztikai központok és kiszállítók széles hálózata támogat. A csapásokat ezért azok a kiskereskedők is megérzik, akik eme platformon keresztül biztosítják a megélhetésüket.

„Egy fogyatékos gyerek anyja vagyok, egyedül építettem fel a vállalkozásomat. 1 millió rubel a veszteségem, miközben már így is mindenfelől átvágnak” – panaszolta káromkodásokkal tarkított bejegyzésében egy nő, a többezer károsult kisvállalkozó egyike.

Az ukrán drónok a múlt héten öt Wildberries-raktárat találtak el és ezzel megzavarták a cég logisztikai kapacitásának közel 10 százalékát. A Kotovszk város raktárát ért csapásban hét dolgozó meghalt, többen megsebesültek és 1 milliárd dollárnak megfelelő kár keletkezett.

A civil infrastruktúra támadását a nemzetközi jog tiltja, de miközben az orosz hatóságok terrornak nevezik a történteket, magukba kellene nézniük a ukrán civilek elleni halálos támadásaik miatt – és ugye az oroszok azok, akik szándékosan szétlőtték például Kijev energiaellátását a tél előtt, hogy a civil lakosság szétfagyjon a mínusz 20 fokos télben....

Zelenszkij ukrán elnök – politikushoz méltóan – megtalálta az érvelést, amivel legitim célpontként állíthatja be az online áruházat. Az ukrán oldal állítása szerint ugyanis

a Wildberries-raktárakban kettős felhasználású technológiát, tehát a harci drónok összeállításához is alkalmas komponenseket, továbbá testpáncélokat, rádió adóvevőket, üvegszálas alkatrészeket tárolnak.

Emellett a logisztikai hálózat „támogatja az orosz katonai-ipari ellátóláncot”.

A raktárak katonai célponttá nyilvánításával Kijev lesöpörheti magáról a polgári személyek megölése miatti vádakat. A nemzetközi jog szerint a katonai műveletekhez lényegi hozzájárulást adó létesítmények jogos célponttá válhatnak (bár ilyenkor is a lehetséges legjobb módon el kell kerülni a polgári veszteségeket).

Mindez olyan értelmezéseket tesz lehetővé, hogy a Szerb Rádió és TV épülete elleni 1999-es légicsapás vagy szíriai, gázai, iráni és több más helyszín elleni támadások is legitimek voltak.

A támadó fél – jogosan vagy eltúlozva – rendszeresen használja azt az érvet, hogy az ellenfél pajzsként használva a civil objektumokat, katonai eszközöket vagy egységeket telepít oda.

Érdekes és eddig példátlan módon, közel két hete Zelenszkij ukrán elnök ismert el hasonlót, amikor közölte: felelősségre vonják azokat, akik egy Kijevhez közeli település polgári otthonai közelében tároltak fegyvert és lőszert.

A Visnevében található raktárat megcélzó orosz támadás nyomán 10 civil lakos meghalt és többszáz otthon rongálódott meg.

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Kezdőlap    Tudósítóink    Sűrű füst Pétervár felett, Ukrajna új célpontja: a legnagyobb orosz online áruház – videó

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