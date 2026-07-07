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05 July 2026, United States, East Rutherford: Soccer, Men: World Cup, Brazil vs. Norway, Knockout Stage, Round of 16, New York-New Jersey Stadium, Jürgen Klopp, TV analyst for MagentaTV and former Bundesliga coach, at halftime. PLEASE NOTE: In accordance with FIFA regulations, these images may be used exclusively for editorial purposes. Commercial use is prohibited. Furthermore, no video-like sequences may be created, and no alterations may be made to the image, either in the foreground or the background. Photo: Tom Weller/dpa (Photo by Tom Weller/picture alliance via Getty Images)
Nyitókép: Tom Weller/picture alliance via Getty Images

„Ez őrület, ez mindent megkérdőjelez” – Jürgen Klopp is elítélte Donald Trump lobbizását

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

Megtrollkodták Donald Trumpot – a belga labdarúgó-válogatott az amerikai elnök tánclépéseit utánozva ünnepelte, hogy 4–1-es győzelemmel kiejtette a társházigazda Egyesült Államokat a világbajnokságon. Előtte ugyanis nemzetközi felháborodást váltott ki, hogy az amerikai elnök elismerte: lobbizott azért, hogy a FIFA törölje egy amerikai játékos piros lapját.

Trump-tánccal ünnepelt a belga csapat Seattle-ben azután, hogy az amerikai elnök beavatkozása sem volt elég ahhoz, hogy a házigazda válogatott legyőzze őket. Az, ami a meccset megelőzte nemcsak példátlan sportdiplomáciai, de nemzetközi botránnyá is terebélyesedett.

Donald Trump elnök elismerte: a nemzetközi futballszövetségnél, a FIFA-nál lobbizott azért, hogy a korábbi meccsén piros lapot kapott amerikai játékos, Folarin Balogun büntetésének ügyét felülvizsgálják. A nyomás alatt meghajolva a FIFA talált egy jogi formulát a lépésre – ami hatalmas felháborodást váltott ki.

„Ez volt a vb történetének legszégyenletesebb döntése. Kétség nem fér hozzá. Hihetetlen!”

– fogalmazott a The Sun című brit lap láthatóan felzaklatott tudósítója, Martin Lipton.

Mint kiderült, Belgium készen állt, hogy a Nemzetközi Sportdöntőbíróságon követelje a döntés visszavonását, ha elvesztette volna a meccset Folarin Balogun pályára lépése nyomán.

A nemzetközi felháborodást Jürgen Klopp, a Liverpool és a Borussia Dortmund korábbi edzőjének megjegyzése fejezte ki. „Ez a mi sportunk, nem az övék.

Ha igaz, hogy Donald Trump és Gianni Infantino egymás között lerendezték, akkor ez őrület, akkor ez mindent megkérdőjelez”

– utalt a FIFA sokat bírált elnökére, aki ugyanolyan megalázó módon volt kénytelen pózolni Donald Trumppal, mint nemzetközi vezetők: az íróasztala mellett állva, miközben az elnök ült, ezúttal egy „Trumpnak mindenben igaza volt” – feliratú piros sapkában, kezében a labdarúgó-vb trófeájával.

A felháborodást csak fokozta, hogy Donald Trump kifejezetten büszkén ecsetelte a nyilvánosság előtt, hogy ő mennyire ért a sporthoz, hogy a kérdéses durva buktatás valójában „két remek sportoló ütközése volt” és nem volt szabálytalanság, illetve hogy nem volt fair a piros lap és hogy igen, egy nagy tiszteletnek örvendő illetékessel beszélt, hogy vonják vissza a döntést. A focidrukkerek számára a játék része, hogy mindennek elmondanak egy bírót, de Donald Trump ehhez most hozzátette a magáét azzal, hogy „kissé gyanús, ha megnézzük a múltját”.

Donald Trumphoz közeli források szerint nem egyszer, hanem háromszor történt meg, hogy beszélt a FIFA-főnökkel, miközben Gianni Infantino azt állítja, hogy a FIFA „független döntése” volt, hogy a ritkán alkalmazott 27. paragrafus alapján egy évre felfüggesztik Folarin Balogun piros lapját.

Nagy-Britanniában több politikus is elkezdte követelni Gianni Infantino lemondását. Megszólalt David Bernstein, az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) volt elnöke is, aki szerint itt most az történt, hogy aláásták az elvet, hogy világszerte ugyanazok a szabályok érvényesek a futballban. Az európai szövetség (UEFA) „példátlannak, érthetetlennek és igazolhatatlannak” nevezte a piros lap felfüggesztését.

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Kezdőlap    Tudósítóink    „Ez őrület, ez mindent megkérdőjelez” – Jürgen Klopp is elítélte Donald Trump lobbizását

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