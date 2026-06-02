Közúti balesetből brutális verés a pesti belvárosban – három külföldit előállított a rendőrség

Baleset történt hétfő este a Budapest VI. kerület Izabella utca és az Aradi utca kereszteződésében: egy taxi ütközött egy fekete Ford kisbusszal – számolt be róla a 24.hu.

A baleset pontos körülményei egyelőre nem ismertek, a rendőrség sem osztott meg a lappal további részleteket, viszont vélhetően a Ford sofőrje hibázott, ugyanis a taxi egyik ajtaja teljesen leszakadt.

Az ütközés után pár perc alatt lincshangulatba csapott át a légkör: a lap birtokába jutott videón látszik, ahogy a taxiból kiugorva hárman rontottak neki a már álló Fordnak, a sofőrt kirángatták kocsiból, és egyikük fejbe is rúgta a férfit:

A rendőrség tájékoztatása szerint az elkövetők elszámoltatása folyamatban van. Kedd reggel a BRFK sajtóosztálya közölte a lappal: a helyszínre érkező rendőrök három cseh állampolgárságú férfit fogtak el és állítottak elő a kerületi rendőrkapitányságra. Őket csoportos garázdaság vétsége miatt hallgatták ki gyanúsítottként; szabadlábon védekeznek. A kocsijából kirángatott sofőrt kórházba szállították. A Budapesti Rendőr-főkapitányság VI. Kerületi Rendőrkapitánysága a balesetet szabálysértési eljárás keretében vizsgálja.