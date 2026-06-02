2026. június 2. kedd Anita, Kármen
closeup of a young caucasian man throwing a punch to the observer, with a dramatic effect
Nyitókép: Getty Images/ nito100

Közúti balesetből brutális verés a pesti belvárosban – három külföldit előállított a rendőrség

Infostart

Az esetről készült felvételen jól látszik, ahogy három férfi kirángat az autójából és földre teper egy másikat, majd az egyikük fejbe is rúgja. A rendőrség három cseh állampolgárt állított elő.

Baleset történt hétfő este a Budapest VI. kerület Izabella utca és az Aradi utca kereszteződésében: egy taxi ütközött egy fekete Ford kisbusszal – számolt be róla a 24.hu.

A baleset pontos körülményei egyelőre nem ismertek, a rendőrség sem osztott meg a lappal további részleteket, viszont vélhetően a Ford sofőrje hibázott, ugyanis a taxi egyik ajtaja teljesen leszakadt.

Az ütközés után pár perc alatt lincshangulatba csapott át a légkör: a lap birtokába jutott videón látszik, ahogy a taxiból kiugorva hárman rontottak neki a már álló Fordnak, a sofőrt kirángatták kocsiból, és egyikük fejbe is rúgta a férfit:

A rendőrség tájékoztatása szerint az elkövetők elszámoltatása folyamatban van. Kedd reggel a BRFK sajtóosztálya közölte a lappal: a helyszínre érkező rendőrök három cseh állampolgárságú férfit fogtak el és állítottak elő a kerületi rendőrkapitányságra. Őket csoportos garázdaság vétsége miatt hallgatták ki gyanúsítottként; szabadlábon védekeznek. A kocsijából kirángatott sofőrt kórházba szállították. A Budapesti Rendőr-főkapitányság VI. Kerületi Rendőrkapitánysága a balesetet szabálysértési eljárás keretében vizsgálja.

A szívhangrendeletről részletesen is állást foglalt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a parlamenti szócsata után

Szakmai és etikai párbeszédet kezdeményez a Tisza-kormány az előző kormány szívhangrendeletéről, amely szerint kötelező a magzat szívhangját hallhatóvá tenni a terhes kismama számára – azzal a „nyomásgyakorlási” céllal, hogy ha esetleg abortuszra készül, akkor meggondolja magát. Hegedűs Zsolt miniszter szerint a belügynél készült rendelettel politikai okokból „megerőszakolták a szakmát”, és egy embertelen rendelet született, amelyről most újra ki kell nyitni a vitát.
Azonnali hatállyal menesztettek két vezetőt a Belügyminisztériumban, meg is vannak az utódok

Pósfai Gábor belügyminiszter menesztette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának vezetőjét. A távozó szervezeti vezetők utódait már ki is nevezték a két rendvédelmi szerv élére, írja a Belügyminisztériumra hivatkozva az MTI.

Ledobta az igazi nyárnyitó bombát a Lidl: elképesztő hőségakciót hirdettek, roham indulhat a boltokba

A június 4-től induló Lidl-akciós kínálat a Sport &amp; Szabadidő kategóriában a kerti medencékre, strandfelszerelésekre és a vízkezeléshez szükséges karbantartó termékekre épül.

Henry Nowak's family deserve answers after 'disturbing and tragic' footage, home secretary says

Nowak, a student in Southampton, was handcuffed and arrested as he lay dying on the ground. He told officers he had been stabbed and couldn't breathe.

