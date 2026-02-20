Epstein áldozatai újabb kártérítési összegekre számíthatnak

Ha a kártérítési megállapodás bírói jóváhagyást kap, akkor lezárulhat az a per, amelyet 2024-ben indítottak Epstein hagyatékkezelői, vagyis egykori ügyvédje, Darren Indyke, illetve volt könyvelője, Richard Kahn ellen azzal a gyanúval, hogy közreműködtek fiatal nők és tinédzserkorú lányok szexuális kizsákmányolásában.

A felperesek szerint Indyke és Kahn segédkezett Epsteinnek létrehozni bankszámlák és cégek olyan összetett hálózatát, amelynek segítségével az el tudta rejteni törvénytelen cselekedeteit, illetve „bőségesen kompenzálni” tudta áldozatait és segítőit.

A megállapodás részeként sem Indyke, sem Kahn nem ismeri be, hogy bármi törvénytelent elkövetett volna – hangsúlyozta az alperesek jogi képviselője. Az ügyvéd szerint az egyezség „bizalmas módon nyújt pénzügyi segítséget” azoknak az áldozatoknak, akik még nem kaptak kártérítést Jeffrey Epstein vagyonkezelőitől.

A megállapodás szerint a kártérítésben részesülők lemondanak mindenféle további jogi követelésről.

Az Epstein-hagyaték kezelői korábban létrehoztak egy alapítványt, amely már 121 millió dollár értékben fizetett ki kártérítéseket, illetve további 49 millió dollárt áldozatokkal kötött egyezségek értelmében.

A széles kapcsolati hálóval rendelkező Jeffrey Epstein fiatal nők, köztük gyermekkorú lányok sérelmére elkövetett súlyos szexuális bűncselekményekért többször is megjárta a börtönt. Utolsó őrizetbe vétele után, 2019-ben New York-i börtöncellájában holtan találták, halálát öngyilkosságként könyvelték el. Végrendeletét halála előtt két nappal módosította.

A Jeffrey Epstein által hátrahagyott vagyontárgyak értékét 600 millió dollárra becsülik.