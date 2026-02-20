Négyszáz éve nem élt át ilyen súlyos csapást a brit monarchia

Közel 400 éve nem élt át ilyen súlyos csapást a brit monarchia. 1649-ben hazaárulás miatt lefejezték I. Károly királyt. A világháború előtt, VIII Edvárd király lemondása rázta meg az országot, de az egykori András herceg mostani letartóztatása még ennél is nagyobb sokk.

III. Károly öccsét, akit már minden címétől megfosztották, a születésnapján tartóztatták le. Az ok nem az általa tagadott sorozatos szexuális kalandok a pedofília miatt elítélt Jeffrey Epstein által kiközvetített lányokkal – hanem az, hogy brit kereskedelmi küldöttként bizalmas politikai és üzleti információkat osztott meg a néhai pénzemberrel. Mindez a legutóbb nyilvánosságra hozott Epstein-iratokból, illetve a bennük található emailekből derült ki.

A BBC értesülései szerint korábbi otthonában a Windsori kastélyban található Royal Lodge-ben hétfőig folytatódik a házkutatás. Komoly a rendőri jelenlét mostani otthonában, a Norfolk megyében található Sandringhamben is.

Csütörtök reggel ide érkezett egy civil autókból álló rendőrkonvoj, de Andrást, illetve immár a polgári nevén emlegetett, Andrew Mountbatten-Windsort egy hátsó kijáraton át vitték ki, hogy elkerüljék a médiát.

A Reuters fotósának mégis sikerült lencsevégre kapnia az autóban az ülésen hátracsúszó és meredt szemekkel előre néző ex-herceget – miután a rendőrök 11 órán át tartó őrizet után elengedték. Az angol jog szerint (terror-eseteken kívül) 24 órán belül vádat kell emelni, ha ez nem történik meg, az illető szabadlábon várhatja a nyomozás alakulását.

Ez a jogi formula más, mint az óvadék ellenében történő szabadlábra helyezés. Azt jelenti, hogy Andrew – aki tagadja, hogy bármi törvényelleneset tett volna – egyelőre teljesen szabadon járhat-kelhet.

A brit média azon spekulál, hogy – akár csak mások esetében – őt is lefotózhatták, és ujjlenyomatot és DNS-mintát vehettek tőle a rendőrőrsön.

Bár a legutóbb kiadott Epstein-iratok közt szerepelt, hogy a börtönben meghalt pénzember egy orosz modellt küldött neki, egy újabb nő állította, hogy őt is az ex-herceggel való szexuális légyottra küldték és az azóta elhúnyt Virginia Guiffre egy polgári perben azt állította, hogy a herceggel többször szexuális kapcsolatra kényszerítették, eddig nem indult büntetőeljárás Andrew Mountbatten-Windsor ellen.

Bátyja, Károly király – a hivatal súlya alatt – egy nem igazán családtagra jellemző, minden bizonnyal jogi tanácsadás után megfogalmazott nyilatkozattal reagált:

„Súlyos aggodalommal fogadtam a hírt Andrew Mountbatten-Windsorról és a hivatalban elkövetett vétség gyanúját” – említette távolságtartó módon az öccsét.

Majd kifejtette, hogy szabályos nyomozást kell lefolytatni. „Világos leszek: a jognak kell érvényesülnie” – mondta a király, aki maga fosztotta meg testvérét a címeitől. Andrew azonban még mindig a 8. az utódlás sorrendjében és most téma lett az, hogy a parlament eme jogától is megfossza.

„Ez a piszkos botrány megdöntheti a monarchiát. Ragadjuk meg az alkalmat” – fogalmazott a republikánus érzelmű szerző, Graham Smith az Observer című lapban, azt állítva, hogy generációs szakadék van az intézmény megítélésében és „összeomlott” a monarchia támogatottsága.