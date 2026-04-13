Magyarország új korszakba lépett, történelmi változás, a V4 jövője – szlovákiai reakciók a Tisza győzelmére

Robert Fico nyilatkozatában a Visegrádi Együttműködés, vagyis a V4-ek újjáélesztését szorgalmazta, és hangsúlyozta a közös fellépés fontosságát az energetikai érdekek védelmében. Kiemelte például a Barátság kőolajvezeték működésének helyreállítását, amely szerinte egész Közép-Európa számára kulcsfontosságú.

A leköszönő magyar miniszterelnöknek, Orbán Viktornak külön is köszönetet mondott az elmúlt évek együttműködéséért. Úgy fogalmazott: a szlovák–magyar kapcsolatok ebben az időszakban történelmi csúcsra jutottak, és Orbán Viktor politikai hozzáállása – különösen a szuverenitás és a nemzeti érdekek védelme terén – számára személyesen is példamutató volt.

A szlovák köztársasági elnök, Peter Pellegrini szintén reagált a magyarországi országgyűlési választás eredményeire. Kiemelte: bízik abban, hogy a két ország kapcsolatai továbbra is magas szinten maradnak. Hangsúlyozta, hogy

a magyar választók demokratikus módon döntöttek, és a jövőbeni együttműködés alapja a kölcsönös tisztelet, valamint az Európai Unió- és NATO-tagság marad.

Gratulált a győztesnek a szlovák parlament elnöke, Richard Rasi is, aki reményét fejezte ki, hogy az új magyar vezetés tovább erősíti majd a két ország kapcsolatát, valamint hozzájárul a regionális és nemzetközi együttműködéshez.

A szlovák ellenzéki pártok többsége üdvözölte a változást Magyarországon. Többen úgy értékelték: az eredmény esélyt adhat a magyar–szlovák kapcsolatok javítására. Volt, aki történelmi jelentőségűnek nevezte a választást és a szlovákiai politikai változás reményét is belelátta. Mások azt hangsúlyozták, hogy

Magyarország új korszakba lépett, és megszabadult az előző politikai rendszertől.

Ugyanakkor olyan hangok is megjelentek, amelyek elsősorban a választói döntés tiszteletben tartását és a jó szomszédi viszony fenntartását emelték ki.

A Magyar Szövetség részéről Mózes Szabolcs gratulált elsőként a Tisza párt győzelméhez, és sikeres kormányzást kívánt. Úgy fogalmazott: az elsöprő győzelem erős felhatalmazást ad az új vezetésnek egy várhatóan nehéz gazdasági és politikai időszakban. Hangsúlyozta, hogy a külhoni magyar közösségek számára különösen fontos egy stabil és erős magyar kormány. Végezetül azt kívánta, hogy Magyarország sikeres legyen, és a magyar társadalomban erősödjön az összetartás, csökkenjen a megosztottság.