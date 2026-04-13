2026. április 13. hétfő Ida
Robert Fico szlovák miniszterelnök az Andrej Babis cseh kormányfõvel a tárgyalásaik után tartott sajtóértekezleten a studenkai Nova Horka kastélyban 2026. március 31-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Lukas Kabon

Magyarország új korszakba lépett, történelmi változás, a V4 jövője – szlovákiai reakciók a Tisza győzelmére

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Robert Fico szlovák kormányfő a Tisza Párt vasárnapi győzelmét követően közölte: tiszteletben tartja a magyar választók döntését, és kész az együttműködésre az új magyar kormánnyal. Jelezte, hogy továbbra is fontosnak tartja a baráti és kölcsönösen előnyös kétoldalú kapcsolatokat, valamint a nemzeti kisebbségek helyzetének kiemelt kezelését.

Robert Fico nyilatkozatában a Visegrádi Együttműködés, vagyis a V4-ek újjáélesztését szorgalmazta, és hangsúlyozta a közös fellépés fontosságát az energetikai érdekek védelmében. Kiemelte például a Barátság kőolajvezeték működésének helyreállítását, amely szerinte egész Közép-Európa számára kulcsfontosságú.

A leköszönő magyar miniszterelnöknek, Orbán Viktornak külön is köszönetet mondott az elmúlt évek együttműködéséért. Úgy fogalmazott: a szlovák–magyar kapcsolatok ebben az időszakban történelmi csúcsra jutottak, és Orbán Viktor politikai hozzáállása – különösen a szuverenitás és a nemzeti érdekek védelme terén – számára személyesen is példamutató volt.

A szlovák köztársasági elnök, Peter Pellegrini szintén reagált a magyarországi országgyűlési választás eredményeire. Kiemelte: bízik abban, hogy a két ország kapcsolatai továbbra is magas szinten maradnak. Hangsúlyozta, hogy

a magyar választók demokratikus módon döntöttek, és a jövőbeni együttműködés alapja a kölcsönös tisztelet, valamint az Európai Unió- és NATO-tagság marad.

Gratulált a győztesnek a szlovák parlament elnöke, Richard Rasi is, aki reményét fejezte ki, hogy az új magyar vezetés tovább erősíti majd a két ország kapcsolatát, valamint hozzájárul a regionális és nemzetközi együttműködéshez.

A szlovák ellenzéki pártok többsége üdvözölte a változást Magyarországon. Többen úgy értékelték: az eredmény esélyt adhat a magyar–szlovák kapcsolatok javítására. Volt, aki történelmi jelentőségűnek nevezte a választást és a szlovákiai politikai változás reményét is belelátta. Mások azt hangsúlyozták, hogy

Magyarország új korszakba lépett, és megszabadult az előző politikai rendszertől.

Ugyanakkor olyan hangok is megjelentek, amelyek elsősorban a választói döntés tiszteletben tartását és a jó szomszédi viszony fenntartását emelték ki.

A Magyar Szövetség részéről Mózes Szabolcs gratulált elsőként a Tisza párt győzelméhez, és sikeres kormányzást kívánt. Úgy fogalmazott: az elsöprő győzelem erős felhatalmazást ad az új vezetésnek egy várhatóan nehéz gazdasági és politikai időszakban. Hangsúlyozta, hogy a külhoni magyar közösségek számára különösen fontos egy stabil és erős magyar kormány. Végezetül azt kívánta, hogy Magyarország sikeres legyen, és a magyar társadalomban erősödjön az összetartás, csökkenjen a megosztottság.

Van, ahol mindössze 59 szavazat a különbség, és még nincs vége
„Folyt. köv."

Van, ahol mindössze 59 szavazat a különbség, és még nincs vége
A Nemzeti Választási Iroda honlapján jelenleg 98,9 százalékos szinten áll a feldolgozottság. Mutatjuk a legutolsó eredményeket, valamint azokat a választókerületeket, ahol nagyon szoros az eredmény, és még bejöhet néhány ezer szavazat.
 

Orbán Balázs: nem fogjuk cserben hagyni a Fidesz szavazóit

Londonban szavazott a legtöbb, külképviseleten voksoló magyar állampolgár

Magyar Péter immár hétfőn: a Tisza-kormány minden magyar ember kormánya lesz

Történelmi rekord és felhatalmazás – Orbán Viktor 16 év után adja át a kormányzást

Így reagáltak a fideszes politikusok a választási vereségre

Magyarország új korszakba lépett, történelmi változás, a V4 jövője – szlovákiai reakciók a Tisza győzelmére

Magyarország új korszakba lépett, történelmi változás, a V4 jövője – szlovákiai reakciók a Tisza győzelmére

A szlovák kormányfő a Tisza Párt győzelmét követően közölte: tiszteletben tartja a magyar választók döntését, és kész az együttműködésre az új magyar kormánnyal. Jelezte: továbbra is fontosnak tartja a baráti és kölcsönösen előnyös kétoldalú kapcsolatokat, valamint a nemzeti kisebbségek helyzetének kiemelt kezelését.
 

Fidelity: a 2023-as lengyel kormányváltással vonhat párhuzamot a piac

Fidelity: a 2023-as lengyel kormányváltással vonhat párhuzamot a piac

A piac a 2023-as lengyel kormányváltással vonhat párhuzamot - kommentálta a magyarországi választási eredményeket a Fidelity International feltörekvő piaci portfóliómenedzsere. Hozzáteszi, hogy a választási eredmény rövid távon befolyásolhatja a piacokat, 3-6 hónapos időtávon a figyelem visszatérhet a vállalati fundamentumokra.

Irtó fontos határidő közeleg a magyar autósoknak: ezt a dolgot mától számítva három napon belül be kell fizetniük - de van egy jó hírünk

Irtó fontos határidő közeleg a magyar autósoknak: ezt a dolgot mától számítva három napon belül be kell fizetniük - de van egy jó hírünk

Bár az adóügyek többsége elektronikusan is intézhető, az szja-bevallási és a gépjárműadó-szezonban idén is nagy a forgalom az ügyfélszolgálatokon.

Orbán era swept away by Péter Magyar's Hungary election landslide

Orbán era swept away by Péter Magyar's Hungary election landslide

Viktor Orbán's 16-year rule is over, defeated by a 45-year-old ex-party insider who convinced a majority of Hungarians to oust him.

