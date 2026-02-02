ARÉNA - PODCASTOK
A Petr Pavel cseh köztársasági elnök melletti szimpátiatüntetés résztvevõi egy hatalmas nemzeti zászlóval Prágában 2026. február elsején. Több tízezren tüntettek a cseh fõvárosban és további mintegy tucatnyi más városban Petr Pavel cseh köztársasági elnök mellett, aki nyílt vitába keveredett Petr Macinkával, a kormánykoalíciós Autósok párt elnökével, miután elutasította Filip Turek, az Autósok tiszteletbeli elnökének környezetvédelmi miniszterré való kinevezését.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Demonstrálók tízezreivel telt meg Prága belvárosa

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Tízezrek gyűltek össze vasárnap Prágában, hogy támogatásukról biztosítsák Petr Pavel cseh köztársasági elnököt. A demonstráció központi helyszíne az Óváros tér volt, de a nagy érdeklődés miatt a szervezők a Vencel tér alsó részét is bevonták. A becslések szerint mintegy 80 ezer ember vett részt a megmozduláson, és hasonló rendezvényeket tartottak több más cseh városban is.

A tüntetést a Millió pillanat a demokráciáért nevű civil kezdeményezés szervezte. A demonstrációt egy politikai vita váltotta ki, amely Petr Pavel államfő és az Autósok párt vezetője, Petr Macinka között robbant ki.

Az elnök szerint Macinka megpróbálta nyomás alá helyezni őt annak érdekében, hogy az Autósok jelöltje, Filip Turek kerüljön a környezetvédelmi minisztérium élére. Pavel korábban nyilvánosságra hozott olyan üzeneteket, amelyekben Macinka azt írta: ha az elnök nem hajlandó tárgyalni a kinevezésről, akkor „kemény harc” következik, amelynek következményei meglephetik az államfőt. Macinka ezt visszautasította, és azt mondta, nem zsarolásról, hanem politikai egyeztetésről volt szó.

A vasárnapi tüntetésen felszólaló Mikuláš Minář, a szervező mozgalom vezetője úgy fogalmazott: azért gyűltek össze, hogy kiálljanak az arrogancia és a zsarolás ellen, és hogy megmutassák, nem közömbösek számukra a közélet történései. A tömeg egyebek mellett azt skandálta: „Nem vagytok egyedül”, az elnöknek és feleségének címezve az üzenetet.

Minář közölte: az interneten közzétett, Pavel támogatására indított felhívást már több mint 600 ezren aláírták. A szervezők célja, hogy egymillió aláírást gyűjtsenek össze. Ha ez sikerül, újabb nagygyűlést terveznek a prágai Letná-fennsíkon, ahol legutóbb 2019-ben tartottak tömegrendezvényt Andrej Babiš akkori miniszterelnök ellen.

Petr Pavel az emberek támogatását a közösségi oldalakon köszönte meg. Azt írta: nagyra értékeli mindazokat, akik felemelik a hangjukat az illem, az igazság, a szolidaritás és a kölcsönös tisztelet védelmében. Hozzátette: fontosnak tartja, hogy az emberek élnek a véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadságával.

A demonstráció jelentős forgalmi fennakadásokat is okozott a cseh fővárosban. A közeli metróállomások zsúfolásig megteltek, a prágai közlekedési vállalat pedig ideiglenesen lezárta a Staroměstská állomást a tömeg miatt.

A tüntetésre reagált Andrej Babiš kormányfő is, aki azt mondta: örül annak, hogy Csehországban az emberek szabadon gyülekezhetnek és kifejezhetik véleményüket. Petr Macinka, az Autósok párt elnöke közölte: tiszteletben tartja az emberek jogát a demonstrációhoz, ugyanakkor szerinte a választási eredményeket is tiszteletben kellene tartani. Filip Turek pedig úgy vélte, a megmozdulás olyan csoportok demonstrációja volt, amelyek nem tudnak belenyugodni a politikai helyzet alakulásába.

A szervezők február közepére újabb országos megmozdulásokat hirdettek: arra kérik az embereket, hogy a megyei és járási székhelyeken, valamint kisebb településeken is álljanak ki a szerintük tisztességes és demokratikus közélet mellett.

