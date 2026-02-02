Demonstrálók tízezreivel telt meg Prága belvárosa

A tüntetést a Millió pillanat a demokráciáért nevű civil kezdeményezés szervezte. A demonstrációt egy politikai vita váltotta ki, amely Petr Pavel államfő és az Autósok párt vezetője, Petr Macinka között robbant ki.

Az elnök szerint Macinka megpróbálta nyomás alá helyezni őt annak érdekében, hogy az Autósok jelöltje, Filip Turek kerüljön a környezetvédelmi minisztérium élére. Pavel korábban nyilvánosságra hozott olyan üzeneteket, amelyekben Macinka azt írta: ha az elnök nem hajlandó tárgyalni a kinevezésről, akkor „kemény harc” következik, amelynek következményei meglephetik az államfőt. Macinka ezt visszautasította, és azt mondta, nem zsarolásról, hanem politikai egyeztetésről volt szó.

A vasárnapi tüntetésen felszólaló Mikuláš Minář, a szervező mozgalom vezetője úgy fogalmazott: azért gyűltek össze, hogy kiálljanak az arrogancia és a zsarolás ellen, és hogy megmutassák, nem közömbösek számukra a közélet történései. A tömeg egyebek mellett azt skandálta: „Nem vagytok egyedül”, az elnöknek és feleségének címezve az üzenetet.

Minář közölte: az interneten közzétett, Pavel támogatására indított felhívást már több mint 600 ezren aláírták. A szervezők célja, hogy egymillió aláírást gyűjtsenek össze. Ha ez sikerül, újabb nagygyűlést terveznek a prágai Letná-fennsíkon, ahol legutóbb 2019-ben tartottak tömegrendezvényt Andrej Babiš akkori miniszterelnök ellen.

Petr Pavel az emberek támogatását a közösségi oldalakon köszönte meg. Azt írta: nagyra értékeli mindazokat, akik felemelik a hangjukat az illem, az igazság, a szolidaritás és a kölcsönös tisztelet védelmében. Hozzátette: fontosnak tartja, hogy az emberek élnek a véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadságával.

A demonstráció jelentős forgalmi fennakadásokat is okozott a cseh fővárosban. A közeli metróállomások zsúfolásig megteltek, a prágai közlekedési vállalat pedig ideiglenesen lezárta a Staroměstská állomást a tömeg miatt.

A tüntetésre reagált Andrej Babiš kormányfő is, aki azt mondta: örül annak, hogy Csehországban az emberek szabadon gyülekezhetnek és kifejezhetik véleményüket. Petr Macinka, az Autósok párt elnöke közölte: tiszteletben tartja az emberek jogát a demonstrációhoz, ugyanakkor szerinte a választási eredményeket is tiszteletben kellene tartani. Filip Turek pedig úgy vélte, a megmozdulás olyan csoportok demonstrációja volt, amelyek nem tudnak belenyugodni a politikai helyzet alakulásába.

A szervezők február közepére újabb országos megmozdulásokat hirdettek: arra kérik az embereket, hogy a megyei és járási székhelyeken, valamint kisebb településeken is álljanak ki a szerintük tisztességes és demokratikus közélet mellett.