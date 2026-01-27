ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.98
usd:
317.21
bux:
127493.86
2026. január 27. kedd Angelika
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
LONDON, ENGLAND - JANUARY 26: Reform UK leader Nigel Farage embraces former Conservative Home Secretary Suella Braverman who has defected to Reform UK during a press conference launching Veterans for Reform on January 26, 2026 in London, England. Today Reform UK Leader Nigel Farage is announcing the launch of Veterans for Reform, alongside Danny Kruger and Sarah Pochin. (Photo by Leon Neal/Getty Images)
Nyitókép: Leon Neal/Getty Images

Átalakul a brit politika: újabb tory nagyágyú lépett át Nigel Farage pártjába

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Dübörög Nagy-Britanniában a Reform-gőzhenger. Az egykori Brexit-vezér, Nigel Farage pártja újabb „nagyágyút” igazolt le a Konzervatívoktól. Átült soraiba a bevándorlás szigorú szabályozását hirdető egykori belügyminiszter, Suella Braverman – aki maga is bevándorlók gyereke.

Nem csoda, hogy Nigel Farage-nak fülig ér a szája a hétfői nap egyik legtöbbször felhasznált fotóján, ami a nyitóképünk is. Az oldalán egy bájosan mosolygó, fejét a vállára hajtó, bézs kosztümös, nő, kéz a kézben a pártvezetővel a kamerák előtt és párttagokkal a háttérben.

Ő Suella Braverman, a brit Konzervatív Párt egykori belügyminisztere, aki – barátságos kinézete ellenére – vasszigorral akart lecsapni az illegális bevándorlókra, úgy, hogy indiai származású, bevándorló szülők gyereke.

Braverman „inváziónak” nevezte az illegális migrációt, amiért ironikus módon megkapta a rasszista jelzőt, indiai létére.

Ő volt az, aki azon dolgozott, hogy a jogsértő módon az országba belépő, majd menedékjogot kérő migránsokat – és a valódi menekülteket – Ruandába telepítsék át.

Mivel Nagy-Britannia az Európai Emberi Jogi Bíróság tagja, a brit Legfelsőbb Bíróság törvénysértőnek ítélte a kezdeményezést. Braverman azzal vágott vissza a bírálóknak, hogy „Guardian-olvasó, tofufaló woke-isták”. Viszont

ő volt az is, aki „az Izraelnek a térképről való letörlését célzó gyűlölet-meneteknek” nevezte a „Folyótól a tengerig...”-rigmust kántáló, palesztin-párti aktivisták gyűléseit,

és felszólította a rendőrséget: ne csak a szélsőjobbosokkal szemben legyenek kemények, hanem velük is.

A minisztert végül akkori főnöke, Rishi Sunak menesztette, és a Munkáspárt választási győzelme óta egyszerű konzervatív parlamenti képviselőként dolgozott. Most, hogy átült Nigel Farage Reform-pártjába, ismét élesen nekiment a konzervatívoknak: „az én életem során nem szabad őket a hatalom közelébe engedni” – mondta és kifejtette, hogy a radikális-jobboldalinak mondott Reformba belépve úgy érzi, mintha hazatért volna.

„Politikai hajléktalan voltam két évig. Próbáltam úgy tekinteni a torykra, hogy adjunk nekik időt, megújulnak, de az elmúlt napok átbillentették a mérleg nyelvét”.

A Reform az utóbbi hónapok közvéleménykutásaiban sorra rávert népszerűségben a kormányzó Munkáspártra és a Konzervatívokra is, miközben Braverman előtt egy másik volt tory miniszter, a szintén bevándorlás-ellenes Robert Jenrick is átigazolt Nigel Farage-hoz.

„A hűség megköveteli az őszinteséget, az őszinteség pedig ezt mondatja velem:

ma Nagy-Britannia valóban összetört. Szenved. Nincs jól. Korlátlanul folyik a bevándorlás. Közszolgáltatásaink térdre rogytak, az emberek nem érzik magukat biztonságban”

– fejtegette Braverman és ismét felszólított az Európai Emberijogi Bíróságból való kilépésre.

Eddig összesen több mint 25 konzervatív lépett át Farage-hoz, köztük Nadine Dorris volt kulturális miniszter, David Jones, a walesi ügyek minisztere és Nadhim Zahawi volt pénzügyminiszter – az ő, Braverman, a muszlim vallású Zia Juszuf (volt pártelnök, ma politikai igazgató) személye egyfajta csalódás a brit születésű nativistáknak és azt mutatja, hogy radikális jobboldalisága ellenére Farage a centrum felé mozdította el a pártját, mert első számú célja a hatalom megszerzése.

A volt brexitvezérnek pár év alatt sikerült elérnie a szinte lehetetlent: elkezdte lebontani a korábban sziklaszilárd munkáspárti-konzervatív, kétpárti váltógazdaságot a brit politikában.

A toryk úgy reagáltak egykor vezetőjelöltjük távozására, hogy a mentális egészségét kezdték emlegetni, bár később bocsánatot kértek. A Munkáspárt szerint pedig Farage „14 év káoszért és hanyatlásért felelős, bukott konzervatívokkal tömi tele a pártját”.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Átalakul a brit politika: újabb tory nagyágyú lépett át Nigel Farage pártjába

nagy-britannia

nigel farage

tory

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Resperger István: már minden második embert drón öl meg az ukrán fronton

Resperger István: már minden második embert drón öl meg az ukrán fronton

Az ukrán–orosz háború aktuális állásáról, a két fél stratégiai céljairól, egy esetleges tűzszünet utáni helyzetről beszélt Resperger István ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában. Kitért Grönland helyzetére, valamint a Venezuelában történtekre is.
 

Minden fronton előretört az orosz hadsereg, már egy ukrán nagyváros sorsa a tét

Csap felé tartó személyvonatot ért dróntámadás, legkevesebb hárman meghaltak

Az eddigieknél is drámaibb számok a drónok okozta veszteségekről

Egyre több jel utal arra, hogy Ukrajna a Donbasszal kell, hogy fizessen a békéért

Az ukránok már a tűzszünet részleteiről is tárgyaltak az oroszokkal és az amerikaiakkal

Megtörtént az ukrán nagykövet budapesti bekéretése

VIDEÓ
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.28. szerda, 18:00
Varga Zsolt
a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt egy védelmi részvény, amivel 30 százalékot lehetett egy nap alatt keresni

Itt egy védelmi részvény, amivel 30 százalékot lehetett egy nap alatt keresni

A Redwire részvényei közel százalékot száguldottak a mai kereskedésben, miután az űripari és védelmi vállalat bekerült az amerikai védelmi minisztérium 151 milliárd dollár keretösszegű beszerzési programjába, amely Donald Trump elnök "Aranykupola" kezdeményezését hivatott támogatni - tudósított a Cnbc.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kimondták a szakértők: Trump még jobban bedurvulhat elnöki ciklusa alatt, további háborúk jöhetnek

Kimondták a szakértők: Trump még jobban bedurvulhat elnöki ciklusa alatt, további háborúk jöhetnek

Trump népszerűségi mutatója elérte a legalacsonyabb szintet, amióta visszatért a Fehér Házba.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump's 'border tsar' arrives in Minneapolis after judge orders ICE chief to appear in court

Trump's 'border tsar' arrives in Minneapolis after judge orders ICE chief to appear in court

Minnesota Governor Tim Walz says he has met "border tsar" Tom Homan and repeated his calls to "end the campaign of retribution" in the state.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 27. 19:28
Robert Fico szerint Szlovákiának ki kell maradnia a Béketanácsból
2026. január 27. 13:47
Nagykövetvita van kibontakozóban a cseh államfő és a miniszterelnök között
×
×
×
×