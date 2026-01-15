A felháborodás ellenére is sínen van a londoni, kínai „szupernagykövetség” projektje

Sajtóhírek szerin a kibontakozó botrány ellenére a brit kormány napokon belül zöld utat ad a Londonba tervezett, új kínai „szuper-nagykövetség” megépítésének. Közben azonban brit és amerikai politikusok, biztonságpolitikai szakértők és titkosszolgálati források arra figyelmeztetnek: a minden korábbinál nagyobb kínai létesítmény akár egész Európa megfigyelésére is alkalmas lehet.

Az új követséget London központjában, a Tower szomszédságában, a korábbi Királyi Pénzverde területén húznák fel, illetve ásnák ki, mert föld alatti részei is lennének.

A több mint 22 ezer négyzetméteres komplexum lenne Kína legnagyobb diplomáciai képviselete Európában.

A vitát az robbantotta ki, hogy a Telegraph című lap megszerezte az eddig titkosított, úgynevezett „szerkesztetlen” terveket, amelyek egy kiterjedt, föld alatti létesítményrendszert mutatnak. Összesen 208 helyiségről van szó. Köztük van egykülönösen nagy, akár

40 méter széles kamra, amely alig egy-két méterre lenne a brit gazdaság legfontosabb, érzékeny optikai kábeleitől, amelyek London régi és új üzleti negyede, a City of London és Canary Wharf között futnak.

Anthony Glees, a Buckingham Egyetem hírszerzési és biztonságpolitikai professzora az LBC rádióban „teljes őrültségnek” nevezte, hogy engedélyezni akarják az építkezést. Úgy fogalmazott: a kábelek „nagyon könnyen megcsapolhatók”, a hűtőrendszerek pedig nagyteljesítményű szerverek kiszolgálására is alkalmasak lehetnek. Sajtóhírek egy esetleges szabotázs kockázatát is emlegetik.

Glees szerint

a létesítmény nemcsak az Egyesült Királyság, hanem egész Európa kínai hírszerzési központjává válhatna.

A brit kormány eddig azt hangsúlyozta, hogy hivatalos döntés még nincs, ám január 20-ig meg kell hozni. Ez közvetlenül Sir Keir Starmer brit kormányfő pekingi útja előtt történne – amely 2018 óta az első brit miniszterelnöki látogatás lenne.

A kormány álláspontja szerint a belügyminisztérium és a külügyminisztérium nem emelt hivatalos nemzetbiztonsági kifogást. Ezzel szemben több párt – a Munkáspárt, a Konzervatívok, a Liberális Demokraták, az északír és a skót nacionalisták képviselői is le akarják állíttatni a projektet.

Attól tartanak, hogy az épület kémkedésre, gazdasági hadviselésre, valamint az Egyesült Királyságban élő hongkongi kínaiak és ujgurok megfigyelésére is alkalmas lehet.

Alicia Kearns tory képviselő, az árnyék belügyminiszter szerint a kábelekhez való esetleges hozzáférés „brit állampolgárok millióinak e-mailjeit és pénzügyi adatait” teheti kockára, és adukártyát adhatna Pekingnek gazdasági nyomásgyakorláshoz.

A vitába Washington is bekapcsolódott. A Fehér Ház egyik magas rangú tisztviselője „mély aggodalmát” fejezte ki amiatt, hogy Kína kihasználhatja az Egyesült Királyság kritikus infrastruktúráját. Amerikai források szerint az ügy akár feszültséget is okozhat a két ország között a hírszerzési együttműködés terén. A döntést viszont napokon belül meghozhatják – a kérdés az, hogy a brit kormány a diplomáciai és gazdasági érdekeket, vagy a nemzetbiztonsági kockázatokat tekinti-e elsődlegesnek.