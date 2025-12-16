Hivatalos brit jelentések: jobb, ha készülünk a harcra Oroszország ellen

Blaise Metreweli Oroszországról szóló mondatait el lehetne az „új seprű jól seper” megjegyzéssel intézni. Pedig keményebbek, mint elődje, Richard Moore 2021-es bemutatkozó beszéde.

Az előző MI6-főnök még arról beszélt, hogy „mély tisztelettel tekint az orosz történelemre és kultúrára”, és hogy London nem kíván ellenséges lenni vele szemben, vagy „bekeríteni”.

2025-ben, az ukrajnai háború negyedik évében azonban már az az üzenet, hogy a britek „majdnem háborúban állnak” az oroszokkal.

Metreweli már „egy agresszív, terjeszkedő és revizionista Oroszország” fenyegetéséről beszélt. Az október 1-jén tisztségét elfoglaló vezető szerint Moszkva „a szürke zónában tesztel bennünket, olyan taktikákkal, amelyek épphogy a háború küszöbe alatt maradnak”.

Példaként említette a repterek és légibázisok fölé történt drónberepüléseket és az infrastruktúrát ért kibertámadásokat.

„Zalkatni, megfélemlíteni, manipulálni próbálnak bennünket. (...) A káoszexport nem hiba az orosz hozzállásban, hanem sajátosság” – mondta.

Sürgős feladatként határozta meg a brit titkosszolgálat számára, hogy mindenkinek a technológia mesterévé kell válnia. Azaz, a közeljövő James vagy Jenny Bondjának már nemcsak a pisztolyt kell mesterien kezelnie, de akár Python-programokat is kell tudnia írni és átfésülni.

Érdekesség, hogy Metreweli apai nagyapját Konsztantin Dobrovolkszkijnak hívták, Ukrajnában született és a megszállás alatt a Vörös hadseregből átállt a nácikhoz – egy izraeli híroldal szerint zsidók és rezsimellenes személyek kivégzésében is részt vett. A brit hatóságok azonban a kémfőnök kinevezésekor azt mondták, hogy nem ismerte a nagyapját, és hogy „komplex kelet-európai öröksége segített megvédeni” Nagy-Britanniát a modern fenyegetésektől.

A brit-orosz feszültség kapcsán az új MI6-főnökhoz képest méginkább vészjósló felhívást tett közzé a brit fegyveres erők főnöke, Sir Richard Knighton.

Ő azt mondta: egyre nagyobb a kockázat, hogy Oroszország megtámadja az Egyesült Királyságot, ezért „a nemzet fiainak és lányainak készen kell állniuk a harcra”.

Fontos „őszintének lenni a brit családokkal és háztartásokkal arról, mit jelent felkészültnek lenni egy sor, valódi, fizikai fenyegetéssel szemben”.

„Több család fogja tudni, mit jelent a nemzetért hozott áldozat” – közölte a Sky News interjújában. Ugyanakkor elismerte: katonai elemzők szerint

5 százalék esély van „egy jelentős és közvetlen orosz támadásra Nagy-Britannia ellen”,

de szerinte ez „nem jelenti azt, hogy az esély nulla”.

Előtte francia kollégája, Fabien Mandon tábornok fogalmazta meg: hazájának készen kell állnia, hogy „gyerekeit veszítheti el egy Oroszországgal szembeni potenciális háborúban”. Még korábban a svéd lakosságot figyelmeztették a háborús felkészülésre.

Moszkvában – ahol viszont a briteket tartják az egyik legnagyobb fenyegetésnek – hivatalosan nem sietettek a reakcióval. Csak az orosz sajtó írt néhány cikket, inkább csak tényszerűen továbbítva a brit vezetők szavait. A news.ru oldal pedig idézte a GU katonai elhárítás főnökét, aki felemlegette az MI6-főnök nagyapjának náci múltját.