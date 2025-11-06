ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 6. csütörtök
Az új cseh kormány létrehozásáról tárgyaló Tomio Okamura, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom, Andrej Babis, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) és Petr Macinka, az Autósok párt vezetõje (elsõ sor, b-j), miután aláírták a koalíciós szerzõdést Prágában 2025. november 3-án. Az új kabinet 16 tagú lesz, az ANO nyolc, az SPD három, az Autósok pedig négy tárcát fog irányítani.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Botrányos házelnök-választás előzte meg a cseh kormányalakítást

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

Csütörtök délelőtt összeült a Petr Fiala vezette leköszönő cseh kormány, hogy döntsön a lemondásáról. A testület házelnökké választotta a jövőbeni koalíciós párt, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) vezetőjét, Tomio Okamurát, akinek kinevezését az ellenzék élesen bírálta korábbi EU- és NATO-ellenes, valamint rasszista kijelentései miatt.

A Cseh Köztársaság alkotmánya értelmében a távozó Fiala-kabinet köteles benyújtani a lemondását az újonnan megalakult képviselőház alakuló ülését követően. Ezután nevezheti ki az államfő az új miniszterelnököt. Petr Pavel köztársasági elnök november 12-ére, jövő szerdára meghívta a Hradzsinba Andrej Babišt, az októberi választásokon győztes ANO mozgalom kormányalakítási tárgyalásokkal megbízott elnökét.

Petr Pavel szeretné megvitatni vele a most formálódó új kormány programnyilatkozatának tervezetét, valamint azt a kérdést, hogy törvényileg összeférhetetlen-e egymással Andrej Babiš politikusi és vállalkozói szerepe. Andrej Babiš pártja, az ANO a Szabadság és Közvetlen Demokrácia mozgalommal és az Autósok párttal kötött koalíciós megállapodást.

A tervek szerint az új kabinet november végéig megalakulhat.

A politikai átrendeződés egyik első jele, hogy a parlament alsóháza, a képviselőház új elnökévé az SPD vezetőjét, Tomio Okamurát választották. A házelnök-választásról szóló vita csaknem hét órán át tartott, és komoly feszültségeket szült.

A leköszönő koalíció képviselői élesen bírálták Tomio Okamura jelölését, emlékeztetve korábbi botrányos kijelentéseire, obstrukcióira és sértő megnyilvánulásaira. Többen – köztük a távozó miniszterelnök, Petr Fiala – „nemzeti és nemzetközi szégyennek” nevezték az SPD politikusát, kijelentéseit pedig biztonsági kockázatnak tartják.

Tomio Okamura a szavazás előtt és után is igyekezett mérsékeltebb hangot megütni. Azt mondta: tisztában van vele, hogy nem számít mindenki jelöltjének, de ha bizalmat kap, minden képviselő elnöke szeretne lenni. Hozzátette, hogy pártatlanul kíván eljárni, és célja a parlamenti vita színvonalának javítása. Beiktatása után azt is közölte, hogy házelnöki munkájára kíván koncentrálni, ezért korlátozni fogja külföldi útjait. A másik jelölt, Jan Bartošek szerint azonban

Tomio Okamura nem felel meg a tisztség követelményeinek, és veszélyt jelent Csehország jó hírnevére.

A politológusok szerint a mostani fejlemények új korszakot jeleznek a cseh politikában. Otto Eibl, a brünni Masaryk Egyetem politológiai tanszékének vezetője úgy látja, Tomio Okamura számára a házelnöki poszt személyes elégtétel és politikai siker, amelyet szavazói felé győzelemként kommunikálhat. A szakértő szerint ugyanakkor retorikája és valós politikai lépései között ellentmondások lesznek.

(A nyitóképen: az új cseh kormány létrehozásáról tárgyaló Tomio Okamura, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom, Andrej Babis, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) és Petr Macinka, az Autósok párt vezetője, miután aláírták a koalíciós szerződést Prágában 2025. november 3-án.)

