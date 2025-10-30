Politikai feszültség az alakuló cseh kormány körül

A tüntetők menete szerda este nyolc óra előtt érkezett meg a Hradzsin térre. A szervezők szerint a NEM az SPD-részvételű kormányra című petíciót eddig mintegy 45 ezren írták alá, és elektronikusan már el is küldték Petr Pavel köztársasági elnöknek. A demonstrációt két civil kezdeményezés, A demokrácia pajzsa és a Polgári útmutató szervezte. A menetben több politikus is részt vett, köztük Hayato Okamura, a kereszténydemokraták képviselője, aki a Szabadság és Közvetlen Demokrácia elnökének, Tomio Okamurának a testvére. A tiltakozók gyertyákat és lámpásokat vittek magukkal, egyes transzparenseken pedig élesen bírálták az alakuló ANO–SPD–Autósok kormánykoalíciót.

A felvonulás szervezői szerint veszélyes lenne, ha egy szélsőségesnek tartott párt, mint az SPD hozzáférést kapna érzékeny biztonsági információkhoz. Mint mondták, egy háború sújtotta Európában különösen kockázatos lenne, ha az ilyen politikai erők a döntéshozatal részévé válnának. A szervezők attól is tartanak, hogy egy ilyen kormány gyengítené Csehország védelmi képességeit. A petíció aláírói hangsúlyozták, hogy tiszteletben tartják a választások eredményét, de

szerintük léteznek más kormányzati megoldások is, amelyek nem vonják be az SPD-t vagy annak támogatását.

Nem ez volt az első tiltakozás az alakuló cseh kormány ellen: tíz nappal ezelőtt több ezren gyűltek össze a Hradzsin téren amiatt, hogy az Autósok pártja kaphatja meg a környezetvédelmi minisztérium vezetését. A demonstrálók szerint ez a párt tagadja a klímaváltozás tudományosan bizonyított tényét, így veszélyeztetné a cseh természetvédelmet.

Miközben az utcán nő az elégedetlenség, a politikai háttérben közben véglegessé vált a kormányalakítás. Szerdán ugyanis megegyezett a közös kormányprogramról az új koalíció három pártja: az ANO, az SPD, valamint az Autósok. A három politikai erő a 200 tagú képviselőházban 108 mandátummal rendelkezik – az ANO 80, az SPD 15, az Autósok pártja pedig 13 képviselővel. A koalícióról szóló megállapodást hétfőn írják alá, majd azonnal átadják Petr Pavel elnöknek.

A kormányfői poszt várományosa Andrej Babis, az ANO elnöke. Reményei szerint az új kabinet még karácsony előtt megalakulhat. A koalíciós szerződés értelmében az SPD kapná a képviselőház elnöki tisztségét, valamint három kormányzati posztot, amelyekbe a mozgalom saját szakértőit nevezné ki. A három párt vezetői szerint a program minden részletében végleges, nincs közöttük ellentét, és a kormány azonnal munkához láthat, amint az államfő elfogadja a jelenlegi kabinet lemondását.