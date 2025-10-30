ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.77
usd:
336.37
bux:
106773.39
2025. október 30. csütörtök Alfonz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
This image was captured at Prague, the capital city of Czech. The bridge on left side is famous Charles bridge built on Vltava river. The building in the middle is Prague town hall, standing on a high place across the river.
Nyitókép: Eric Yang/Getty Images

Politikai feszültség az alakuló cseh kormány körül

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Prága belvárosában tüntetők gyűltek össze szerda este, ezúttal a Szabadság és Közvetlen Demokrácia, vagyis az SPD mozgalom kormányzati részvétele ellen. A felvonulás résztvevői azt is ellenezték, hogy a mozgalom vezetője, Tomio Okamura legyen az újonnan megválasztott cseh képviselőház elnöke. Közben véglegessé vált a kormányalakítás. Szerdán ugyanis megegyezett a közös kormányprogramról az új koalíció három pártja: az ANO, az SPD, valamint az Autósok pártja. A három párt hétfőn aláírja a koalíciós szerződést.

A tüntetők menete szerda este nyolc óra előtt érkezett meg a Hradzsin térre. A szervezők szerint a NEM az SPD-részvételű kormányra című petíciót eddig mintegy 45 ezren írták alá, és elektronikusan már el is küldték Petr Pavel köztársasági elnöknek. A demonstrációt két civil kezdeményezés, A demokrácia pajzsa és a Polgári útmutató szervezte. A menetben több politikus is részt vett, köztük Hayato Okamura, a kereszténydemokraták képviselője, aki a Szabadság és Közvetlen Demokrácia elnökének, Tomio Okamurának a testvére. A tiltakozók gyertyákat és lámpásokat vittek magukkal, egyes transzparenseken pedig élesen bírálták az alakuló ANO–SPD–Autósok kormánykoalíciót.

A felvonulás szervezői szerint veszélyes lenne, ha egy szélsőségesnek tartott párt, mint az SPD hozzáférést kapna érzékeny biztonsági információkhoz. Mint mondták, egy háború sújtotta Európában különösen kockázatos lenne, ha az ilyen politikai erők a döntéshozatal részévé válnának. A szervezők attól is tartanak, hogy egy ilyen kormány gyengítené Csehország védelmi képességeit. A petíció aláírói hangsúlyozták, hogy tiszteletben tartják a választások eredményét, de

szerintük léteznek más kormányzati megoldások is, amelyek nem vonják be az SPD-t vagy annak támogatását.

Nem ez volt az első tiltakozás az alakuló cseh kormány ellen: tíz nappal ezelőtt több ezren gyűltek össze a Hradzsin téren amiatt, hogy az Autósok pártja kaphatja meg a környezetvédelmi minisztérium vezetését. A demonstrálók szerint ez a párt tagadja a klímaváltozás tudományosan bizonyított tényét, így veszélyeztetné a cseh természetvédelmet.

Miközben az utcán nő az elégedetlenség, a politikai háttérben közben véglegessé vált a kormányalakítás. Szerdán ugyanis megegyezett a közös kormányprogramról az új koalíció három pártja: az ANO, az SPD, valamint az Autósok. A három politikai erő a 200 tagú képviselőházban 108 mandátummal rendelkezik – az ANO 80, az SPD 15, az Autósok pártja pedig 13 képviselővel. A koalícióról szóló megállapodást hétfőn írják alá, majd azonnal átadják Petr Pavel elnöknek.

A kormányfői poszt várományosa Andrej Babis, az ANO elnöke. Reményei szerint az új kabinet még karácsony előtt megalakulhat. A koalíciós szerződés értelmében az SPD kapná a képviselőház elnöki tisztségét, valamint három kormányzati posztot, amelyekbe a mozgalom saját szakértőit nevezné ki. A három párt vezetői szerint a program minden részletében végleges, nincs közöttük ellentét, és a kormány azonnal munkához láthat, amint az államfő elfogadja a jelenlegi kabinet lemondását.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Politikai feszültség az alakuló cseh kormány körül

tüntetés

csehország

prága

spd

andrej babis

ano

autósok

petr pavel

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Árrésstop a sertésmájkrémtől a bébiételig: itt a lista az újdonságokról

Árrésstop a sertésmájkrémtől a bébiételig: itt a lista az újdonságokról

A kormány döntött az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árréscsökkentés fenntartásáról, és azt 2026. február 28-ig meghosszabbították - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón. Bővítik is az árréstop alá tartozó termékek körét decembertől, itt a lista!
 

Kormányinfó: meghosszabbítják és decembertől 14 termékkel kibővítik az árrésstopot

Nagy Márton elmondta, miért volt nehéz és hosszú a kormányülés

KSH: az ipar és a mezőgazdaság fékezte a magyar gazdaság teljesítményét

Elemző: gyengélkedik az export, a növekvő fogyasztásnak megvan még a húzóereje

Szakértő: a lehetőségek mellett kockázatok is vannak a lakhatási támogatásban

Donald Trump–Hszi Csin-ping csúcstalálkozó: úgy tűnik, véget ér a vámháború Kína és az Egyesült Államok között – videó

Donald Trump–Hszi Csin-ping csúcstalálkozó: úgy tűnik, véget ér a vámháború Kína és az Egyesült Államok között – videó

Hszi Csin-ping kész tovább dolgozni Donald Trump amerikai elnökkel azon, hogy szilárd alapokra helyezzék a kétoldalú kapcsolatokat, és kedvező környezetet teremtsenek mindkét ország fejlődéséhez - jelentette a kínai állami média.
 

Donald Trump szerint megegyeztek Kínával az összes fontos kérdéséről

Nagy bejelentést tett Donald Trump

Donald Trump: Peking és Washington együtt fog működni Ukrajnával kapcsolatban

VIDEÓ
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.30. csütörtök, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Dubajban terjeszkedik a Duna House

Dubajban terjeszkedik a Duna House

Belépett a Duna House a dubaji piacra, mostantól a magyar és közép-európai ügyfelek itt is kereshetnek maguknak ingatlant, akár befektetési vagy magáncélú vásárlásra - írja a cég közleményében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Autósok, figyelem! Tízezrekbe fájhat, ha erről megfeledkezel: intézd el még ma

Autósok, figyelem! Tízezrekbe fájhat, ha erről megfeledkezel: intézd el még ma

A magyar autósok rendkívül árérzékenynek vallják magukat, és a tapasztalatok szerint spórolhatnának is, mégsem teszik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump lowers tariffs on China and announces end to 'rare earths roadblock' after Xi meeting

Trump lowers tariffs on China and announces end to 'rare earths roadblock' after Xi meeting

The US president says: "On the scale from zero to 10, with 10 being the best, I would say the meeting was a 12." Beijing says the results were "hard won".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 30. 11:32
Szürreális számok: az Apple átlépte az álomhatárt
2025. október 30. 08:56
Pokrovszk veszélyben, de Volodimir Zelensziij nem mond le területekről
×
×
×
×