2025. november 6. csütörtök
Petr Pavel nyugalmazott tábornok, a NATO Katonai Bizottságának volt elnöke, független elnökjelölt nyilatkozik prágai kampányközpontjában 2023. január 14-én, a cseh elnökválasztás első fordulójának második napján. Pavel a legtöbb szavazatot kapta, így bejutott a második fordulóba.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

A cseh államfőnek újra beszéde van a kormányalakító Andrej Babissal

Infostart / MTI

Petr Pavel cseh államfő jövő szerdára meghívta a Hradzsinba Andrej Babist, az októberi képviselőházi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom kormányalakítási tárgyalásokkal megbízott elnökét.

Petr Pavel szeretné megvitatni Andrej Babissal a most formálódó új kormány programnyilatkozatának tervezetét, valamint azt a kérdést, hogy törvényileg összeférhetetlen-e egymással Babis politikusi és vállalkozói szerepe - közölte az elnöki iroda az X-en. Babis ismét kijelentette: van megoldása a problémára, és azt ismertetni fogja az államfővel és nyilvánosan is még kormányfői kinevezése előtt.

Az ANO elnöke korábbi kormányfői megbízatása idején (2017-2021) cégeit, köztük a több tízezer embert foglalkoztató Agrofert holdingot, speciális vagyonalapokba helyezte, hogy megfeleljen az összeférhetetlenségi törvény követelményeinek. A közelmúltban azonban bejelentette, hogy a vagyonalapok megszűntek, és újra egyedüli tulajdonosa az Agrofertnek.

Pavel és Babis mintegy tíz napja találkoztak, és utána az elnök kormányalakítási tárgyalásokkal bízta meg az ANO vezetőjét. Bár a cseh alkotmány ezt a megbízatást nem ismeri, ott csak kormányfői kinevezés szerepel, Csehországban ez immár hagyomány. Az eljárás célja a kormányalakítási folyamat felgyorsítása. Az új kormányfő kinevezésére ugyanis csak az új parlament megalakulása és az eddigi kormány lemondása után kerülhet sor.

Az új kormány létrehozásáról tárgyaló három párt, az ANO, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia mozgalom, valamint az Autósok párt egy hete koalíciós szerződést írt alá, és véglegesítette a kormány programnyilatkozatának tervezetét. Ezeket az államfőnek is elküldték pénteken, de emailben, ami szokatlan, mert korábban a kormányalakítási tárgyalásokkal megbízott politikus mindig személyesen adta át őket az elnöknek.

Petr Pavel közölte, hogy a dokumentumokhoz meg akarja hallgatni Andrej Babis magyarázatait is.

Az államfő már korábban a legfontosabbaknak nevezte, hogy az új kormánynak egyértelműen rögzítenie kell Csehország EU-tagságát, azt, hogy a cseh külpolitikának összehangban kell lennie a nemzetközi joggal, valamint az emberi méltóságot és az emberi jogokat. Ezenkívül Csehországnak NATO-tagnak kell maradnia, ami garantálja az ország biztonságát. Az elnök kulcsfontosságának tartja, hogy Csehországban fennmaradjanak és támogatást élvezzenek az állam demokratikus intézményei, a közszolgálati média függetlensége, az egyetemek és a főiskolák autonómiája, a bíróságok, az ügyészség, a rendőrség, és a többi biztonsági szolgálat illetve más fontos állami szerv önállósága.

"Ezeknek az elveknek a megjelenését figyelemmel fogom kísérni a koalíciós szerződésben, a tárcák elosztásánál, a minisztériumok személyi összetételénél, az új kormány programjának prioritásaiban" - hívta fel a figyelmet Petr Pavel.

Andrej Babis új kormányának személyi összetételét november végére ígérte korábban.

