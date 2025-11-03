ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.45
usd:
336.71
bux:
107582.97
2025. november 3. hétfő Győző
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az új cseh kormány létrehozásáról tárgyaló Tomio Okamura, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom, Andrej Babis, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) és Petr Macinka, az Autósok párt vezetõje (elsõ sor, b-j) aláírja a koalíciós szerzõdést Prágában 2025. november 3-án. Az új kabinet 16 tagú lesz, az ANO nyolc, az SPD három, az Autósok pedig négy tárcát fog irányítani.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Nyilvános az új Babis-kormány programtervezete

Infostart / MTI

Koalíciós szerződést írt alá hétfőn Prágában az új cseh kormány létrehozásáról tárgyaló Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO), a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom, illetve az Autósok párt vezetője, Andrej Babis, Tomio Okamura és Petr Macinka.

A három párt egyben nyilvánosságra hozta az új cseh kormány programtervezetét is. Az új kabinet, melynek megalakításáról Petr Pavel államfő megbízásából Andrej Babis folytat tárgyalásokat, 16 tagú lesz. Andrej Babis fogja vezetni, az ANO nyolc, az SPD három, az Autósok pedig négy tárcát fognak irányítani.

Az új kormány programját a pártok a múlt héten véglegesítették, és pénteken a dokumentumot megküldték a köztársasági elnöknek is. A kabinet személyi összetételét a következő hetekben véglegesítik. Andrej Babis ismételten úgy nyilatkozott: reméli, hogy az új kormány még karácsony előtt megalakul.

A 200 tagú parlamenti alsóházban, amelynek alakuló ülése röviddel a koalíciós szerződés aláírása után kezdődött, az új kormánykoalíciónak 108 képviselője van. Az ülés a hatályos törvény szerint kétnapos: az első napon a képviselők leteszik az alkotmány által előírt esküt, majd a második napon megválasztják a testület elnökét és alelnökeit.

A három jövőbeni kormánypárt a képviselőház elnöki tisztségére Tomio Okamurát, az SPD elnökét jelölte.

Kezdőlap    Külföld    Nyilvános az új Babis-kormány programtervezete

csehország

kormányalakítás

andrej babis

koalíciós megállapodás

ano

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ritkaföldfém-háború: egy halászhajó-baleset mutatta meg, mi a megoldás

Ritkaföldfém-háború: egy halászhajó-baleset mutatta meg, mi a megoldás

2010 szeptemberében egy kínai halászhajó nekiütközött egy japán parti őrségi járműnek a Senkaku-szigeteknél. Egy apró incidensnek tűnt, ám a globális ipar egyik legfontosabb pillanata lett belőle. Kína leállította a ritkaföldfém-exportot Japán felé, Japán válasza viszont nem a megtorlás, hanem a gazdaság átalakítása volt. Az eredmény egy történet, amiből Európa is sokat tanulhatna.
VIDEÓ
Miért félünk a haláltól, és miért nem beszélünk róla? Hegedűs Katalin, Inforádió, Aréna
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.03. hétfő, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Falnak ütközött a forint

Falnak ütközött a forint

Felemás héten van túl a hazai deviza, amely az euróval szemben enyhe erősödést, míg a dollárral szemben gyengülést mutatott. Az euróval szembeni forinterősödés egyelőre ma is folytatódik, a reggeli órákban előbb másfél, majd szűk kétéves csúcsot produkált a hazai deviza. Délután egyelőre korrekció és lassú forintgyengülés látható a piacokon. A hazai deviza jó teljesítményét főként a carry trade-ügyletek segítik, amelyet a régiós versenytársakhoz képesti magas kamatszint és az MNB óvatos monetáris politikája támogat. A mai nap a piacok főként Amerikára figyelnek: a magyar idő szerint délután esedékes feldolgozóipari adatok megmozgathatják a kamatvárakozásokat és ezáltal a devizaárfolyamokat is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szimulátor mellől a kispadra: kirúgták az edzőt, akit a játék mellől hívtak el

Szimulátor mellől a kispadra: kirúgták az edzőt, akit a játék mellől hívtak el

Will Still úgy lett futballedző, hogy korábban egy focis szimulátorban ért el kimagasló eredményeket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli military's ex-top lawyer arrested as scandal over video leak deepens

Israeli military's ex-top lawyer arrested as scandal over video leak deepens

Maj Gen Yifat Tomer-Yerushalmi resigned on Friday, admitting leaking a video allegedly showing abuse of a Palestinian detainee.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 3. 15:21
Máris vége a nagy amerikai–kínai „összeborulásnak”?
2025. november 3. 14:46
A Wágner-zsoldosok zászlaja lobogott egy orosz határőrhajón a balti vizeken
×
×
×
×