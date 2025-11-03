Nyilvános az új Babis-kormány programtervezete

A három párt egyben nyilvánosságra hozta az új cseh kormány programtervezetét is. Az új kabinet, melynek megalakításáról Petr Pavel államfő megbízásából Andrej Babis folytat tárgyalásokat, 16 tagú lesz. Andrej Babis fogja vezetni, az ANO nyolc, az SPD három, az Autósok pedig négy tárcát fognak irányítani.

Az új kormány programját a pártok a múlt héten véglegesítették, és pénteken a dokumentumot megküldték a köztársasági elnöknek is. A kabinet személyi összetételét a következő hetekben véglegesítik. Andrej Babis ismételten úgy nyilatkozott: reméli, hogy az új kormány még karácsony előtt megalakul.

A 200 tagú parlamenti alsóházban, amelynek alakuló ülése röviddel a koalíciós szerződés aláírása után kezdődött, az új kormánykoalíciónak 108 képviselője van. Az ülés a hatályos törvény szerint kétnapos: az első napon a képviselők leteszik az alkotmány által előírt esküt, majd a második napon megválasztják a testület elnökét és alelnökeit.

A három jövőbeni kormánypárt a képviselőház elnöki tisztségére Tomio Okamurát, az SPD elnökét jelölte.